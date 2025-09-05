Nel pomeriggio di venerdì 5 settembre, Amedeo Venza ha fornito un retroscena legato a Stefano De Martino e alla sua attuale frequentazione: "Caroline Tronelli non gradirebbe i contatti di Stefano con Belen Rodriguez".

Il fastidio della 22enne sarebbe sorto dopo i recenti gossip che parlavano di un possibile ritorno di fiamma tra il conduttore di Affari Tuoi e la sua ex moglie, smentiti fortemente da Gabriele Parpiglia.

Il retroscena

"Dopo le ultime notizie riguardo la ormai ex coppia più amata dal pubblico, fonti vicinissime al conduttore di Affari Tuoi fanno sapere che la sua attuale frequentazione non gradirebbe che Stefano abbia contatti con Belen.

Addirittura vorrebbe fargli cambiare numero di telefono": questo il retroscena rivelato dall'esperto di gossip Venza in merito ad un ipotetico triangolo che vedrebbe coinvolti De Martino, Caroline Tronelli e Belen Rodriguez.

Nei giorni scorsi, si era parlato di un possibile ritorno di fiamma tra De Martino e Belen, un rumor prontamente smentito dal giornalista Gabriele Parpiglia ma che sarebbe comunque risultato sufficiente a generare una sensazione di disagio in Caroline Tronelli. La recente intervista rilasciata inoltre della showgirl argentina avrebbe ulteriormente complicato le cose, con Belen ad aver raccontato che dopo la rottura con De Martino ha intrapreso nuove frequentazioni solo ed esclusivamente per colmare un vuoto.

De Martino irritato con l'ex moglie

Il settimanale Oggi, all'interno della rubrica di Alberto Dandolo, ha invece fornito un ulteriore retroscena su Stefano De Martino.

Stando a quanto si apprende, il conduttore Rai sarebbe irritato con l'ex moglie per l'atteggiamento avuto nelle ultime settimane, con Belen che si sarebbe resta protagonista di alcuni litigi avvenuti mentre era in vacanza in Sardegna, finendo così su tutti i giornali.

Il momento d'oro del conduttore Rai tra carriera e vita privata

Stefano De Martino sta vivendo un momento d'oro.

Da martedì 2 settembre su Rai1 è ricominciato Affari Tuoi, con il conduttore campano che almeno fino al 2 novembre si ritroverà a sfidare Gerry Scotti che andrà in onda su Canale 5 con La Ruota della Fortuna.

A livello di vita privata invece, De Martino ha stretto un legame con Caroline Tronelli: i due si conoscevano da tempo perché Stefano è un grande amico del padre della sua nuova fiamma, ma quest'estate è scoppiata la passione. La 22enne ha anche deciso di trasferirsi a Roma per convivere col conduttore tv.