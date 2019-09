Lunedì 9 settembre andrà in onda su Canale 5 la prima puntata dell'edizione di "Mattino Cinque" 2019/2020. Dopo gli ottimi riscontri delle stagioni passate, al timone del programma è stato confermato il rodato duo di conduttori composto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 08:40, questa trasmissione della rete ammiraglia di Mediaset darà ampio spazio alle più recenti vicende di cronaca, ai fatti di attualità, ma anche a tematiche più leggere. In ogni puntata, infatti, non mancheranno momenti dedicati al gossip, aggiornamenti sui reality show e discussioni su argomenti di vario genere.

Al via la nuova stagione di Mattino Cinque

Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, uscito in edicola martedì 3 settembre, la storica presentatrice del format Federica Panicucci ha dichiarato che la linea editoriale della trasmissione resterà sostanzialmente la stessa.

Anche in questa nuova edizione, quindi, in ogni puntata la trasmissione mattutina di Canale 5 darà risalto alle varie vicende di cronaca nera e attualità, ma ci sarà anche tempo e modo per parlare di talent e reality show, della programmazione televisiva di Mediaset, di cucina, moda e altri temi più spensierati.

Tra l'altro, in ogni appuntamento interverranno in studio ospiti, figuranti dello spettacolo e personaggi della cultura italiana.

Per il quarto anno consecutivo, ad affiancare l'ex conduttrice del Festivalbar ci sarà Francesco Vecchi. Le varie puntate andranno in onda dallo Studio 11 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese e per quanto riguarda l'orario di messa in onda, la nuova stagione di Mattino Cinque andrà in onda ogni giorno a partire dalle ore 08:40.

Come consuetudine, la settimana precedente all'inizio della trasmissione lo staff del programma inizia a ritrovarsi per fare le prime riunioni con gli autori, per effettuare le prove in studio e per mettere a punto un palinsesto generale che poi verrà adattato di puntata in puntata.

La felicità di svegliarsi presto

Nell'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni la Panicucci ha anche detto che per lei non è un grande sacrificio impostare ogni mattina la sveglia alle 05:40.

La conduttrice, infatti, dice che ama prendersi tutto il tempo per fare una colazione tranquilla, per preparare i figli per la scuola, per leggere i giornali e per ripassare le tematiche che saranno affrontate in studio durante la mattina.

Oltre a questo, la Panicucci dice che per lei non è un problema svegliarsi quando le ore sono ancora piccole perché ama profondamente il lavoro che fa e non lo cambierebbe con nessun altro al mondo.