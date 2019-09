Samanta Togni ha finalmente ritrovato l'amore. La bella ed esperta maestra di danza di Ballando con le Stelle, storico programma Rai condotto da Milly Carlucci, si è fidanzata con un mago della chirurgia plastica. Il suo nome è Mario Russo ed è un brillante e facoltoso medico bello come un divo, dai capelli castani e gli occhi verdi. Laura Costantini, in un recente articolo pubblicato su Grand Hotel, ha paragonato Mario ad un divo della celebre serie americana Nip/Tuck, con protagonisti proprio degli aitanti chirurghi estetici. Russo è un chirurgo plastico di fama internazionale.

Samanta Togni confessa il suo nuovo amore a tutti

Laura Costantini ha descritto nel suo articolo una Samanta Togni innamoratissima, abbracciata alla foto del suo Mario. È stata proprio la ballerina a voler gridare al mondo il suo amore per il chirurgo plastico. Secondo quanto riferito dagli amici di Togni, Mario Russo sarebbe entrato nella sua vita lo scorso luglio, poco dopo la fine della sua love story con l'ex calciatore Christian Panucci, ora divenuto allenatore. Era stata la stessa Samanta ad annunciare ai suoi follower l'addio a Christian con un semplice messaggio: "Ci siamo lasciati".

Il sorriso ritrovato

Samanta Togni ha ritrovato la gioia di vivere accanto a Mario Russo, un uomo ricco ed affascinante. Costui è un chirurgo specializzato in chirurgia plastica e ricostruttiva. Originario di Napoli, negli ultimi anni Mario ha lavorato e vissuto nel Regno Unito e Dubai, dove ha dimostrato la sua bravura, affermandosi come chirurgo di prim'ordine nel suo campo. Mario Russo è conosciuto mediaticamente per aver partecipato al programma Malattie imbarazzanti, in onda su Real Time. Samanta Togni e Mario Russo si sono conosciuti a Roma, dove lui esercita la sua professione presso una clinica privata, grazie ad amicizie in comune.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Ballando Con Le Stelle

L'addio a Christian Panucci

Christian Panucci, dal canto suo, non ha rilasciato il minimo commento alla relazione interrotta con Samanta Togni. Una storia d'amore che, almeno in apparenza, sembrava andare molto bene. Christian e Samanta si erano conosciuti sul podio di Ballando con le stelle edizione 2011. Lui danzava in coppia con la maestra Agnese Junkure, mentre Togni aveva come allievo, in quell'occasione, l'attore Gedeon Burkard, conosciuto dai fan della serie TV Il commissario Rex per il ruolo di Alex.

Nel corso delle varie edizioni di Ballando sono nati numerosi amori, alcuni continuati, altri finiti, proprio come quello tra Togni e Panucci.

Nonostante il feeling tra Samata e Christian fosse nato immediatamente, l'amore vero e proprio scoppiò in un secondo momento. Infatti, entrambi erano appena usciti da storie sentimentali terminate nel peggiore dei modi. La maestra di danza dalla relazione tormentata con Stefano Bettarini, ex calciatore ed ex compagno di Simona Ventura.

L'oggi allenatore era invece all'epoca reduce dal matrimonio con la spagnola Isabel Luiz, dalla quale ha avuto un figlio, Juan, e da una relazione con Rosaria Cannavò, conosciuta per essere una "meteorina" del TG4.