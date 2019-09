Barbara De Santi ritorna a Uomini e donne. Ad annunciarlo è stata la dama stessa attraverso la pubblicazione su Instagram che la ritrae all'interno dei camerini degli studi Elios della conduttrice Maria De Filippi. Particolarmente sorridente, Barbara indossa un abito di colore bianco in cui la rivedremo dalla prima puntata del trono over. La donna esordisce sul web con la seguente didascalia all'immagine: "Passeggiando per i corridoi di Mediaset". Non sono, però, mancati i commenti negativi sulla sua continua partecipazione al programma, considerandola troppo interessata alla critica e al giudizio di ciò che succede nel salotto televisivo.

Barbara De Santi, infatti, ha sempre creduto sulla possibilità, attraverso Uomini e Donne, di conoscere una persona in maniera più profondo e capace di rapirle il cuore. Sarà davvero la sua stagione favorita? Staremo a vedere.

Anticipazioni Uomini e donne, in onda dal 16 settembre

Il dating show andrà in onda a partire da lunedì 16 settembre 2019. Ad affiancare la De Santi nel parterre femminile ritroviamo Gemma Galgani, Ida Platano, Valentina Autiero e Pamela Barretta.

La dama torinese, è attualmente occupata anche per le riprese di un nuovo programma televisivo, Giortì, in onda su La5 con la partecipazione di Giulia De Lellis. Nel parterre maschile, invece, ritroviamo Riccardo Guarnieri, Armando Incarnato, Stefano Torrese. Pertanto ritroveremo, anche quest'anno, Riccardo e Ida a faccia a faccia. Seppur single, i due continuano a stuzzicarsi, ma lei già dalla prima puntata sarebbe in contatto con un ex tentatore di Temptation Island.

Un ampio spazio delle primissime puntate è dedicato alle coppie che hanno lasciato insieme il programma, tra cui Ursula e Sossio che annunciano come procede la gravidanza.

Inizio tra le prime discussioni, Gemma e Barbara litigano

Non sono mancate le prime discussioni. Pare proprio che ci sia stato un acceso confronto tra Gemma Galgani , la dama più amata del trono senior, e Barbara De Santi. Quest'ultima, aveva deciso di iniziare la nuova stagione televisiva con l'intenzione di andare d'accordo con l'altra dama.

Ma qualcosa è andato storto già dalla prima puntata. “Il prossimo settembre facciamo squadra, spalleggiamoci. Cerchiamo di scambiarci opinioni e consigli. Difendiamoci l’una con l’altra e sono sicura che, finalmente, troveremo l’amore” aveva affermato la De Santi al settimanale Dipiù. La dama torinese si è scagliata contro di lei dicendole: "guadagni i soldi senza lavorare". La De Santi ha così replicato alzando il tono della voce: "Parli te che prendi la pensione e ti lamenti pure".