Si conclude oggi 26 settembre il tris di puntate dedicate al Trono Over di Uomini e donne e più precisamente alla seconda registrazione stagionale effettuata lo scorso 7 settembre. Dopo avere visto Ida Platano in lacrime dopo l'ennesimo battibecco con Riccardo Guarnieri, il dating show si concentrerà oggi sulla sfilata che avrà come tema 'La più bella del reame'. In essa non potrà mancare la partecipazione di Gemma Galgani che, indossando un abito rosso in stile Marilyn Monroe, mostrerà le sue forme a causa del vento artificiale che soffierà sotto di lei.

E il fatto finirà per scatenare l'ennesimo siparietto trash con Tina Cipollari, che correrà verso la sua storica rivale per criticarla. Ben diversa sarà la reazione di Maria De Filippi, la quale non potrà trattenere la risata davanti ad un simile divertente botta e risposta.

Uomini e donne anticipazioni: Gemma Galgani mostra involontariamente la biancheria intima

Il portale Witty Tv ha diffuso le anticipazioni di Uomini e donne relative alla puntata che andrà in onda oggi 26 settembre su Canale 5 a partire dalle ore 14:45.

Essa partirà con il confronto di Loredana e Raimondo al centro dello studio. Maria chiederà al cavaliere quale impressione si sia fatto della dama dopo averla vista in prima persona e lui replicherà: "Bella, bellissima". La padrona di casa annuncerà poi l'inizio della sfilata e chiederà a Tina Cipollari di giudicare gli abbigliamenti. Sarà quindi la volta dell'arrivo sulla passerella di Pamela e di qualche commento negativo da parte del parterre maschile.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Sarà allora che Tina preciserà: "La volpe che non arriva all'uva dice che è acerba". Il video mostra poi la sfilata di Gemma Galgani, che indosserà un abito rosso in stile Marilyn Monroe. Al momento della sua camminata, un vento artificiale le farà alzare l'abito tanto da mostrare le mutandine della dama (che comunque verranno oscurate). Inevitabile la reazione di Tina Cipollari che, dopo la fuga di Gemma, sbotterà contro di lei: "Ma come ti salta in mente!" La torinese replicherà affermando: "Ma non era previsto, hai capito?" Da non perdere anche la reazione di Maria De Filippi, che arriverà persino a sdraiarsi sulla scalinata dallo studio, ridendo.

Oggi nel Trono Over: nuovo battibecco tra Gemma e Barbara

La puntata di Uomini e donne di oggi 26 settembre era già stata brevemente anticipata la scorsa settimana quando Maria De Filippi aveva lanciato un breve video del divertente siparietto della sfilata di Gemma Galgani. Essa continuerà poi con i positivi voti per la torinese che si piazzerà al secondo posto, appena dietro alla nuova arrivata Veronica.

Armando affermerà: "È una persona che per l'età che ha è stupenda, io la amo". Ma non si potrà dire la stessa cosa per Barbara De Santi che aggiungerà: "Il tema è la più seducente del reame, non la più esilarante del reame". Inevitabile la reazione della torinese: "Scusa ma perché non guardi i tuoi voti?" Secondo quanto riporta il Vicolo delle News nel resoconto della registrazione del 7 settembre, ci sarà anche un battibecco tra Armando e Roberta, dato che lui riterrà la dama un po' ingrassata.

Alla fine della puntata, Roberto chiederà a Gemma di ballare insieme una bachata e lei accetterà, felice per il pensiero nel giorno del compleanno del cavaliere.