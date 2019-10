Oggi 21 ottobre tornerà il Trono Over di Uomini e donne per una puntata assolutamente da non perdere. Essa, infatti, sarà dedicata ai soliti siparietti di Gemma Galgani, alle prese con il suo complicato percorso di conoscenza con JeanPierre, e alle immancabili scaramucce con Tina Cipollari. Ma soprattutto si parlerà delle novità relative a Ida Platano e Riccardo Guarnieri, dopo la lettera da lui scritta la scorsa settimana nella quale le ha dichiarato il proprio amore.

La dama racconterà di averlo visto nei giorni precedenti ma non negherà di avere ancora qualche dubbio, al punto da scatenare l'inevitabile reazione del cavaliere. E, a tal proposito, non potrà mancare la replica di Armando Incarnato.

Uomini e donne, oggi 21 ottobre: il gioco dell'uva di Gemma e JeanPierre

Spazio ad una nuova puntata del Trono Over di Uomini e donne, in onda oggi a partire dalle ore 14:45.

Come riportato dal video spoiler pubblicato da Witty Tv, si partirà dal tradizionale battibecco tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Quest'ultima chiamerà in causa il gioco della mela, al quale si è sottoposta la rivale la scorsa settimana insieme a JeanPierre, e le proporrà il gioco dell'uva. Le dirà: "Ti sei allenata tanto questa settimana, brava Gemma!" Dama e cavaliere tenteranno di prendere l'uva e non mancherà un piccolo incidente, dato che la torinese finirà con l'azzannare il labbro di JeanPierre.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

E tale errore non resterà privo di conseguenze, dato che la Galgani ammetterà: "Ma sanguina proprio!" Come riporta il resoconto del Vicolo delle News relativo alla registrazione effettuata lo scorso 11 ottobre, Gemma e il suo spasimante si sono visti a Roma in settimana dove si sono anche scambiati un bacio a stampo. In studio, però, arriverà una nuova signora per conoscere l'uomo e lui non la eliminerà, causando l'inevitabile delusione della torinese.

Riccardo chiede a Ida di difendere il loro amore

Archiviata una prima parte dedicata a Gemma, la puntata di Uomini e donne di oggi 21 ottobre sposterà l'attenzione su Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Lei ammetterà di essersi impegnata per chiarire i propri sentimenti e racconterà: "Ho cercato in questi giorni di vederlo il più possibile." Comprendendo i dubbi della sua ex, il cavaliere tarantino aggiungerà: "Forse non è stata abbastanza chiara la lettera.

Come glielo devo far capire?" E preciserà: "Ho avuto bisogno di una spinta in più, tutto qua". Come mostrato dal video di anticipazioni di Witty Tv, sulla questione interverrà anche Armando Incarnato che esprimerà nuove critiche contro il rivale: "Quanto è coerente questo uomo che è seduto davanti a me". Ma Ida non sarà convinta di concedere una seconda possibilità al suo ex, tanto che lui si rivolgerà a lei dicendole: "Devi difendere quello che c'è stato tra me e te.

Non lo hai mai fatto e neanche sta volta..." La dama ammetterà di non provare più i sentimenti di un tempo e, in risposta alle sue affermazioni, Riccardo aggiungerà: "Tu aspetti di venire qui per dirmi queste cose. Ti ho detto: 'Per favore, non arriviamo in puntata per scoprire cose nuove!' ".