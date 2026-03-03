Negli episodi di Forbidden Fruit dal 9 al 14 marzo 2026, Yildiz Yilmaz la farà pagare al marito Halit Argun, dicendogli di voler mettere fine al loro matrimonio, per non aver creduto che il figlio che portava in grembo fosse suo.

Yildiz si rifiuta di tornare a vivere con il marito Halit

Sempre più manipolato da Sahika, Yigit si allontanerà da Lila, spezzandole il cuore. Nel contempo, a proposito di quest’ultima, convincerà la matrigna Yildiz a sottoporsi al test di maternità. Appena scoprirà che il suo bambino è stato veramente scambiato alla nascita, Yildiz cadrà nella disperazione totale.

La situazione degenererà ulteriormente, quando Ender farà sapere a Yildiz che suo figlio si trova in Australia con la coppia a cui è stato affidato.

Ben presto, Halit consentirà a Yildiz di riabbracciare il loro vero figlio Halican, e le chiederà di tornare a vivere con lui, ricevendo un netto rifiuto, appena avrà la conferma di essere davvero il padre del piccolo.

Ender scopre che Sahika è in contatto con un uomo misterioso, Kaya viene respinto da Leyla

Successivamente, Sahika insinuerà ad Halit che Yildiz si sia trasferita a casa di Emir perché hanno una relazione.

Ender invece scoprirà che Sahika è in contatto con uomo misterioso, dopo essersi impossessata del suo cellulare. Yildiz invece chiederà il divorzio ad Halit, e si trasferirà a casa di Ender con la madre Asuman e il figlio su suggerimento di Kaya.

La reazione di Halit sarà furiosa, appena scoprirà che Yildiz ha assunto Kaya come avvocato. Intanto, quest’ultimo verrà respinto da Leyla, quando tenterà un avvicinamento.

Riepilogo: il bambino di Yildiz è stato scambiato da Sahika

Di recente, sempre più determinata a sposare Halit, Sahika ha scambiato il figlio di Yildiz con quello di una coppia in procinto di lasciare la Turchia. Il piano di Sahika è andato a buon fine, visto che il test di paternità ha rivelato che Halit non è il padre del bambino. Sconvolta dall’accaduto, Yildiz ha incaricato Aysel di prelevare un campione biologico di Halit per far rifare il test. Convinta che Sahika abbia alterato il test, Yildiz ha fatto ripetere l’esame anche in altri lavoratori, ma purtroppo il risultato non è cambiato.