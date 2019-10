Nella scorsa edizione di Uomini e donne Trono Over abbiamo visto nascere la storia d'amore tra Pamela Barretta e Stefano Torrese. All'inizio di quest'anno abbiamo scoperto che durante l'estate la loro relazione è finita in brutto modo e durante le registrazioni del trono i due se ne sono detti di tutti i colori. Pamela ha accusato Stefano per il suo comportamento e tra i due sono volate parole davvero pesanti.

Ora la bella dama del Trono Over ha iniziato una nuova relazione con Enzo e pare abbia dimenticato completamente il suo ex. Dal canto suo, Stefano, continua a commentare le vicende di Pamela tramite il suo profilo Instagram. La donna, però, ha deciso di rispondergli per le rime.

Pamela Barretta contro Stefano Torrese su Instagram

Molti fan della trasmissione si sono chiesti come proceda la vita di Stefano fuori dalla trasmissione e lontano dalla sua ex fidanzata Pamela.

A quanto pare l'ex cavaliere si è allontanato da lei solo fisicamente, mentre continua a parlarne sul suo profilo Instagram. I suoi continui commenti e riferimenti alla dama del Trono Over hanno spinto Pamela stessa a decidere di rispondere a tono, tanto da dover arrivare a minacciare di ricorrere ad un avvocato. Pamela, con le sue storie di Instagram, ha spiegato che è più di un mese e mezzo che cerca di trattenersi dal rispondere all'ex fidanzato, sottolineando di non avere intenzione di dargli ulteriori attenzioni ora che è stato cacciato dalla trasmissione di Maria De Filippi.

Pur non avendolo nominato direttamente, la dama ha spiegato di essere sicura che lui vorrebbe tornare in trasmissione e avere nuovamente visibilità ma a quanto pare non è più stato invitato nel programma televisivo. Lo immagina seduto sul divano a piangere mentre guarda le puntate come semplice telespettatore, cercando un modo per riuscire a riportare l'attenzione su di lui. A quanto pare l'ex cavaliere ha deciso di commentare ciò che succede a Pamela tramite il social network.

Pamela minaccia di rivolgersi ad un avvocato

Pamela è molto ben voluta dal pubblico, così come dalla conduttrice Maria De Filippi e dagli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. La sua esperienza a Uomini e Donne l'ha portata tra le braccia di Enzo e, anche se non si sa ancora come andrà a finire, è chiaro che vuole andare avanti e dimenticare quanto accaduto con Stefano lo scorso anno. Secondo la dama il suo ex non si capacita del fatto che hanno tenuto lei in trasmissione e mandato via lui, ma gli consiglia caldamente di farsene una ragione.

Pamela incita Stefano a smetterla di fare storie di Instagram in cui parla male di lei e gli consiglia di farsi vedere da un buon medico. Alla fine sottolinea anche che questa sarà la prima e unica volta in cui lei risponderà tramite il proprio profilo Instagram e che la prossima volta Stefano sarà costretto a rispondere al suo avvocato. Pare proprio che la dama sia arrivata al limite di sopportazione e che abbia deciso di passare alle maniere forti.