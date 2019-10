La nuova registrazione del trono classico di Uomini e donne è avvenuta ieri, 24 ottobre. Le anticipazioni rivelano che gli sviluppi del trono di Giulia sono molto movimentati. La ragazza ha litigato con Alessandro e lui è andato via.

Uomini e donne trono classico, anticipazioni: Alessandro va via dal programma

A Uomini e Donne non ci si annoia mai. Il trono di Giulia Quattrociocche ha preso una piega decisamente animata.

La tronista la scorsa volta aveva baciato Alessandro, il bello della situazione di cui diffidava, affermando che finalmente era stata se stessa con lui. I due sembravano molti vicini, tanto che Giulia aveva rifiutato il suo (fino a quel momento) preferito Daniele. Le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne del 24 ottobre, rivelano che le cose sono cambiate di nuovo, radicalmente. La Quattrociocche ha chiesto di ballare con Alessandro, dopo non averlo portato in esterna, scegliendo le note di "Tones and I - Dance monkey".

I due hanno ballato, ma successivamente Giulia ha fatto notare che la musica non è stata scelta a caso. La ragazza ha spiegato che dopo la scorsa puntata, Alessandro ha postato una storia su Instagram con quel sottofondo e nella stessa ora la sua ex ha fatto lo stesso. Il ragazzo si è difeso subito, dichiarando che la dedica era per Giulia e, quando la tronista gli ha fatto notare di sapere che lui e la ex si seguono ancora su Instagram, lui ha spiegato che si sentono ancora visto che hanno un bambino.

Successivamente i due hanno litigato, perché lei lo ha accusato di andare in discoteca e fare il cascamorto con le altre. Alessandro si è giustificato dicendo che quella è la sua vita, ma che non fa niente di male. Insomma, Giulia gli ha fatto una scenata di gelosia in piena regola e poi ha aggiunto che la dedica su Instagram non aveva senso perché la canzone parla di una scimmia e non è un bel pensiero romantico.

A questo punto Alessandro ha raggiunto il limite della pazienza e si è autoeliminiato. Il ragazzo è andato via dicendole che se avesse avuto voglia lo avrebbe trovato fuori dal programma. Lei gli ha risposto che non ci pensava nemmeno.

Spoiler Uomini e donne: arriva una segnalazione su Daniele, Giulia in lacrime

Le nuove anticipazioni del trono classico di U&D, raccontano che Maria De Filippi ha mostrato l'esterna di Giulia con Daniele.

La tronista gli ha detto che non sente più emozioni per lui e che dopo le prime due esterne gli è sembrato cambiato. Dopo l'esterna, Maria ha fatto presente che è arrivata una segnalazione su Daniele. Al telefono, in studio una ragazza ha affermato che il corteggiatore avrebbe una frequentazione con una ragazza di nome Valentina. Giulia a quel punto ha voluto vedere il cellulare di Daniele e, dopo aver atteso che si caricasse, ha visto che in una chat un suo amico gli scriveva "Stasera c'è anche Valentina".

Inoltre, in rubrica, la Quattrociocche ha trovato un'altra Valentina, ma con un nome diverso dalla segnalazione. Insomma, nessuna delle due presenti sul telefono sarebbe la ragazza a cui si riferiva la telefonata alla redazione, ma a Giulia si è insinuato il dubbio che l'ha fatta piangere.