L'ultima puntata di Rosy Abate 2 è stata a dir poco ricca di colpi di scena. Nella serata dell'11 ottobre su Canale 5 è stato trasmesso l'epilogo di questa seconda stagione di successo, durante il quale c'è stato lo scontro infuocato tra l'ex mafiosa e il suo nemico giurato Costello. Occhi puntati anche sul personaggio di Leonardo, il quale sembra essersi pentito delle scelte fatte nel corso di queste settimane e alla fine ha ascoltato il consiglio di sua mamma, la quale ha voluto che prendesse le distanze da quel tipo di vita che lo stava attirando entrando in polizia.

L'ultima puntata di Rosy Abate 2: il matrimonio di Leonardo e Nina, Costello ferito

Nel dettaglio, infatti, il riassunto della puntata finale di Rosy Abate 2 rivela che la donna ha scelto di affrontare in prima persona Costello e tra i due c'è stato un vero e proprio scontro a fuoco, durante il quale l'uomo è stato ferito da un colpo di pistola sparato dalla Abate. Costello, però, non è morto: contrariamente a quello che era stato annunciato non c'è stata la morte di nessun personaggio chiave di questa seconda stagione.

Il protagonista dell'ultima puntata di questa fiction, però, è stato anche il giovane Leonardo: si è assistito alla sua uscita dal carcere, dove ha rischiato seriamente di essere aggredito e di non uscirne vivo. Rosy, però, ha fatto di tutto per vederlo libero e alla fine è riuscita ad avere la meglio.

Il riassunto dell'ultima puntata di ieri sera, infatti, rivela che la donna alla fine riuscirà a convincere suo figlio Leonardo a stare lontano da questo mondo di mafiosi e camorristi e a costruirsi una sua vita lontano da tutti.

E sarà proprio così. Leonardo, infatti, coronerà il suo sogno d'amore con la bella Nina: lui e la figlia di Costello si uniranno in matrimonio con tanto di 'lasciapassare' da parte di mamma Rosy. Poco dopo, invece, il ragazzo riceverà una lettera importantissima: Leonardo scopre di essere stato assunto nella polizia e quindi per lui potrà cominciare davvero una nuova vita, questa volta però all'insegna della legalità.

La puntata finale non vince la gara degli ascolti contro Tale e Quale Show

In attesa di scoprire se ci sarà la terza stagione di questa fiction, si comunica che ieri sera la puntata finale della seconda stagione ha registrato un ascolto medio di oltre 3,8 milioni di spettatori, con uno share che ha sfiorato il 19% con picchi di oltre il 25%. Ad avere la meglio, però, nella sfida del prime time del venerdì, è stato ancora una volta Carlo Conti con il suo Tale e Quale Show.

Il programma dedicato alle imitazioni 'Vip' ha intrattenuto una platea di oltre quattro milioni di fedelissimi arrivando a sfiorare il 20% di share.