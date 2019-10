Nelle puntate americane di Beautiful è tornata ad essere di grande attualità una storyline accantonata per qualche settimana ma molto attesa dai telespettatori: le sofferenze di Steffy per la perdita di Phoebe/Beth e l'inevitabile scontro con Hope.

La bambina, infatti, era stata restituita subito alla sua madre biologica, dopo la scoperta dell'intrigo ordito da Reese Buckingham (con tutte le conseguenze del caso).

Ma poi non si era più saputo nulla, dato che le trame si erano incentrate soprattutto sulla crisi di Brooke e Ridge oltre che sulla grave malattia di Katie.

La visita di Liam alla casa sulla scogliera, andata in onda ieri 17 ottobre, ha riaperto vecchie ferite, diventando oggetto di confronto tra i due ex coniugi. La Forrester ha ammesso di sentire il vuoto lasciato da Beth e ha fatto allo Spencer una richiesta indispensabile per lei e Kelly: restare una presenza costante nelle loro vite.

Trame Beautiful: Steffy chiede a Liam di restare una famiglia

Le anticipazioni di Beautiful in arrivo dagli Stati Uniti rendono noto che Liam, nella puntata trasmessa il 17 ottobre, si è presentato a casa di Steffy insieme a Beth. Si è trattata di una graditissima sorpresa, che ha sancito il primo incontro tra 'mamma e figlia' dopo la scoperta della vera identità della piccola.

Steffy ha colto l'occasione per dire a Liam di avere compreso le ragioni per cui lui e Hope hanno deciso di portare via subito con sé Beth, ma avrebbe preferito una scelta meno frettolosa, dando alla bambina il tempo di abituarsi un po' per volta alla sua nuova casa.

Lo Spencer ha risposto di non avere dubbi sui sentimenti che lei prova per Beth e di volere che la bambina resti sempre una presenza costante nella sua vota. La replica di Steffy non si è fatta attendere, chiedendo a Liam quali intenzioni abbia per il futuro. Resterà con Hope e Beth? O farà un passo indietro? Il desiderio della Forrester, infatti, è di continuare ad essere una famiglia unita e felice insieme a Beth e Kelly.

La sua domanda, però, ha lasciato intendere che sarà meglio non dare nulla per scontato. Steffy, infatti, ha aggiunto: "È possibile? Potremo esserlo ancora?".

Anticipazioni americane Beautiful: Hope interessata alla custodia di Douglas

Nelle trame americane di Beautiful, Steffy e Liam si confronteranno a cuore aperto, aprendo la strada alla nuova gelosia di Hope. Nelle prossime puntate, in onda , la Logan troverà un messaggio nel cellulare dello Spencer che la porterà ad un confronto con la storica rivale in amore.

Ma non sarà questo l'unico argomento di interesse per la figlia di Brooke.

Le anticipazioni relative al periodo dal 21 al 25 ottobre rivelano che per lei continuerà ad essere di primaria importanza anche la richiesta della custodia del piccolo Douglas. Per tale ragione chiederà a Liam di sostenerla nella battaglia contro il rampollo Forrester, al quale chiederà di firmare i documenti della rinuncia in occasione dei festeggiamenti di Halloween.

Ma successivamente, mentre Hope insisterà con Thomas, Liam vivrà la notte del 31 ottobre in compagnia di Steffy, Kelly e Beth.