La storia d'amore tra Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio, nata negli studi di Uomini e donne, è finita da diverso tempo, ma i due non hanno mai smesso di punzecchiarsi. Fabio, dopo la rottura con Nicole, era partito per l'Honduras per vivere una nuova esperienza televisiva, ovvero l'Isola dei Famosi spagnola. Proprio durante la sua permanenza sull'Isola, l'ex tronista ha conosciuto la bella Violeta Mangrinan, con cui ha avuto un feeling immediato.

I due hanno fatto scandalo durante la trasmissione a causa di un loro rapporto intimo perfettamente ripreso dalle telecamere, che è stato poi commentato molto in Italia, anche dalla stessa Nicole Mazzocato.

Nicole Mazzocato e il commento ironico per Violeta

Una delle cose che ha maggiormente fatto discutere sono state le parole sempre poco carine che ha usato Fabio Colloricchio nei confronti della sua ex Nicole Mazzocato.

Proprio questo è stato il punto di partenza per tutta una serie di accuse e di frecciate scambiate tra i due, che hanno fatto nascere una forte rivalità tra Nicole e Violeta. Inoltre numerose volte sui social network si è sottolineata la somiglianza tra le due ragazze e questo ha alimentato ulteriormente l'antipatia. A testimoniare il fastidio che provano l'una per l'altra ci sono nuovi commenti postati su Instagram in cui le due si insultano anche se in modo indiretto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Una fan dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha commentato una foto di Nicole, scrivendo che sia lei che Violeta hanno delle labbra troppo pronunciate. La Mazzocato ha immediatamente risposto al commento, scrivendo che la differenza è che le sue labbra con un semplice struccante tornano normali, lasciando intendere che quelle di Violeta non fossero poi così naturali.

La risposta di Violeta non si è fatta attendere

La frecciata ironica lanciata da Nicole contro Violeta non è passata inosservata e anche i fan spagnoli dell'ex naufraga si sono resi conto che le parole di Mazzocato erano rivolte proprio a lei e glielo hanno immediatamente segnalato.

Da lì è partita tutta una serie di accuse secondo cui la Mazzocato starebbe cercando di copiare Violeta. Fino ad ora era Nicole a dire che la fidanzata di Colloricchio la copiava e per questo i fan hanno voluto sottolineare la cosa. La risposta di Violeta non si è fatta attendere. La ragazza ha commentato, chiamando Nicole "avatar" e chiedendo se pensa davvero che lei abbia intenzione di copiarla.

Ha poi aggiunto una risata nel commento, sottolineando di non crederci. Questi insulti fanno capire che tra le due la questione è ancora aperta e la tensione è palpabile. Non ci resta che attendere una nuova risposta di Nicole o addirittura un intervento diretto di Fabio Colloricchio.