È stato davvero sorprendente l'epilogo dell'ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e donne, durante la quale Alessandro Zarino ha scelto Veronica Burchielli. Temendo di perderla, dopo che lei aveva messo in discussione le vere intenzioni del tronista, lui ha deciso di dichiararsi ma ha ottenuto un sonoro 'no'. La ragazza, infatti, ha continuato a dirsi certa che non ci fosse del vero interesse nei suoi confronti.

Poco dopo, Maria De Filippi ha proposto il trono alla corteggiatrice e lei ha accettato senza esitazione. Ma cosa ha pensato Alessandro di questa novità? Tornerà in studio per tentare di riconquistare Veronica? Sulla questione si è espresso il giovane napoletano in un'intervista pubblicata da Witty Tv. Qui ha subito messo a tacere le voci che avevano cominciato a circolare in rete, negando di voler scendere dalle scale in qualità di corteggiatore.

Uomini e donne anticipazioni: Alessandro Zarino non tornerà

In pochi si sarebbero aspettati un così rapido epilogo del trono di Alessandro Zarino a Uomini e donne. Messo in discussione da Veronica Burchielli, lui ha deciso di dimostrarle di essere davvero interessato, ma neppure la sua scelta è bastata per far cambiare idea alla corteggiatrice. Il 'no' rifilato al tronista ha posto fine al percorso televisivo del napoletano, che solo in seguito ha spiegato il suo punto di vista sulla scelta e sul possibile futuro all'interno del dating show.

Interrogato da Witty Tv in merito alla possibilità di tornare in studio per corteggiare Veronica, lui non ha lasciato spazio a dubbi, precisando: "Cosa posso fare, dal momento che lei ha preso questa posizione e che faccio? Come la puoi recuperare più? Non la recuperi, l’ho persa". È poi arrivato l'invito a seguire le proprie emozioni prima che sia troppo tardi, evitando così di commettere il suo stesso errore.

Le ragioni della scelta: 'Non volevo perderla'

Salvo clamorose sorprese, dunque, Alessandro Zarino non tornerà più nello studio di Uomini e donne nella speranza di recuperare il suo rapporto con la tronista Veronica Burchielli. Cosa lo ha spinto a compiere una scelta tanto avventata? La sua ex corteggiatrice non aveva creduto alla sua buona fede, tanto da rispondere con convinzione di non voler cominciare un rapporto lontano dalle telecamere.

Intervistato da Witty Tv, invece, Alessandro ha voluto sottolineare di avere seguito soltanto il suo cuore. Improvvisamente, infatti, si è reso conto di rischiare di perderla e di voler provare a conoscerla meglio lontano dal contesto televisivo. Poi, però, ha capito che lei non aveva lo stesso interesse. Ha spiegato, riferendosi al trono da lei accettato: "Mi ha detto di no, ne ha approfittato. Se veramente avesse voluto conoscermi, avrebbe rifiutato".