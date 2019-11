Belen Rodriguez, nel corso delle ultime settimane, è tornata nuovamente al centro della scena del gossip per i rumors riguardanti un suo vecchio flirt con Andrea Damante, noto al grande pubblico per il suo passato nelle vesti di tronista a Uomini e donne e per la relazione finita male con Giulia De Lellis. Anche quest'ultima, di recente sui social, ha lanciato delle frecciatine che per molti sembravano essere indirizzate proprio alla showgirl argentina.

Dopo settimane di silenzio, ecco che Belen ha scelto di fare un po' di chiarezza e lo ha fatto questa sera, nel momento in cui ha ricevuto un nuovo tapiro d'oro da parte di Striscia la notizia.

Tapiro a Belen Rodriguez, la verità su Andrea Damante e Giulia De Lellis

Nel corso della puntata del tg satirico di Antonio Ricci trasmessa stasera su Canale 5, Valerio Staffelli si è recato a casa della showgirl argentina per consegnarle il tapiro e per capire come stessero realmente le cose.

E Belen non si è tirata indietro, facendo chiarezza sia su Andrea che su Giulia.

Per quanto riguarda il presunto flirt con l'ex tronista di Uomini e donne, la showgirl argentina ha smentito tutti i rumors e le indiscrezioni trapelate in queste settimane, precisando che Andrea è semplicemente un amico di famiglia e niente di più.

'E' un amico di mia sorella e di mio fratello', ha dichiarato la Rodriguez nel corso dell'intervista a Striscia la notizia, dove ha smentito a chiare lettere il flirt che le è stato attribuito.

Non è mancata una battuta anche su Giulia De Lellis, che in una stories disse: 'Se parlo, rovino le famiglie'. Belen ai microfoni di Staffelli si è chiesta perché tra tutte le famiglie che ci sono in Italia, abbiano pensato che la De Lellis si riferisse alla sua. Insomma sembrerebbe proprio che la Rodriguez non proverebbe alcun tipo di rivalità nei confronti dell'influencer ex di Damante.

La Rodriguez fa boom di ascolti al sabato sera con Tu si que vales su Canale 5

E così la showgirl argentina, che sta vivendo il suo periodo d'oro dal punto di vista sentimentale dopo il ritorno di fiamma ufficiale con il marito Stefano De Martino, ha messo a tacere tutti i rumors e i gossip di queste settimane.

Intanto, Belen si gode anche il successo dal punto di vista professionale come conduttrice di Tu si que vales, lo show campione di ascolti del sabato sera di Canale 5.

La scorsa settimana, infatti, il programma ha confermato l'ottima media di ben 5.4 milioni di spettatori in prime time, arrivando a sfiorare quasi il 30% di share con picchi superiori al 35%. Numeri che hanno permesso alla rete ammiraglia del Biscione di tenere a distanza gli ascolti del prime time di Rai 1.

La seconda puntata di Una storia da cantare, condotto da Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri, si è fermato ad una media di 3.4 milioni di spettatori, arrivando a toccare il 17% di share contro i dati record dello show presentato da Belen.