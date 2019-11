Dopo tre anni di relazione, circa quattro mesi fa, l'ex tronista Oscar Branzani e la sua ex corteggiatrice Eleonora Rocchini si sono lasciati, ma la relazione non sembra essere finita nel migliore dei modi. Nonostante i due da mesi non stessero più insieme, la rottura ufficiale è arrivata solo un mese fa. Questa notizia non è bastata a placare gli animi riguardo alla vicenda che li ha visti protagonisti negli ultimi giorni.

Eleonora ed Oscar: cosa è successo

Per capire tutto nei dettagli bisogna fare un passo indietro. Circa due mesi fa, Eleonora e Dalila Branzani, sorella di Oscar, sono rimaste vittima di un incidente in auto, quando la relazione tra i due era già finita. Le donne erano in auto insieme anche all'ex fidanzato di Dalila. Qualche settimana dopo, Dalila scopre che Eleonora si frequentava con il suo ex fidanzato, Nunzio, al quale Dalila era ancora molto legata.

Dopo qualche settimana Eleonora incontra Oscar in un locale e da lì inizia una discussione animata, in cui interviene anche la sorella del tronista, arrivando persino alle mani.

Le parole di Dalila

Sul web la ragazza ha difeso suo fratello sostenendo che Oscar non ha mai tradito Eleonora fisicamente, anche se sicuramente ha commesso degli errori, sbagli per i quali poi è stato perdonato. Dalila prosegue raccontando che un giorno di agosto Eleonora ha dichiarato di non amare più il tronista, ma in realtà si sentiva già con Nunzio, ex fidanzato di Dalila, storia più importante per quest'ultima, finita a marzo.

Conclude dicendo che Eleonora era al corrente di quanto lei tenesse al suo ex fidanzato e di quanto soffriva, ma ha nascosto tutto anche dopo l'incidente che le ha provocato un problema al busto per 52 giorni.

Le dichiarazioni di Eleonora

Dall'altra parte l'ex corteggiatrice tenta di difendersi, sostenendo sui propri social che capisce la rabbia di un'amicizia o amore finito, ma da qui ad arrivare alle mani in faccia o agli insulti o agli sputi ce ne passa di acqua sotto i ponti.

L'ex corteggiatrice ha poi aggiunto delle dure parole contro l'ex tronista Oscar, accusandolo di averla sbattuta fuori di casa, appropriandosene come se fosse solo casa sua, fuori dall'azienda e da tutto. Lo ha poi implorato pubblicamente di smetterla, dicendo che nella vita tutti possono commettere degli sbagli, ma sottolineando che lei non si è mai permessa di sfiorarlo.

La difesa di Oscar

Oscar dal suo canto risponde con una storia ai vari insulti che gli sono arrivati dopo le parole di Eleonora, accusandola di voler infangare la persona che le ha dato tutto quello che ha ora.

L'ex tronista conclude dicendo che si vergogna di quello che è diventata, perché era un fiore bellissimo. Infine le augura di ritrovare la sua coscienza e di moderare le sue bugie, perché in questa storia non ci sono vincitori, ma hanno perso entrambi.