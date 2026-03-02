Il 2 marzo si è svolta una nuova registrazione di Uomini e donne, la prima delle due previste questa settimana. Le anticipazioni che ha diffuso Lorenzo Pugnaloni alla fine delle riprese, dunque, svelano che Gemma Galgani è uscita con un signore in esterna a Torino, ma ha deciso di interrompere subito la conoscenza. Alessio Pili Stella e Debora, invece, hanno discusso animatamente per un bacio che lui sostiene di averle dato, ma che lei non ricorda.

Tensioni e rotture tra gli Over

Nella registrazione di Uomini e donne di oggi, 2 marzo, sono stati affrontati diversi argomenti: le anticipazioni che stanno circolando sulle riprese di questo lunedì, infatti, svelano che Gemma ha fatto un'esterna con un nuovo cavaliere: i due si sono incontrati a Torino, ma lei ha chiuso perché non si è trovata bene.

Alessio e Debora si sono dati appuntamento in una Spa, ma in studio hanno litigato perché lui sostiene che si sarebbero baciati e lei ha negato.

Edoardo è uscito con due dame, Maria e Anita, ma ha rivisto anche Paola: questo inaspettato riavvicinamento ha creato scompiglio agli Elios.

Cinzia tra polemiche e segnalazioni

Poco prima dell'inizio delle riprese odierne, sul web si è diffuso un video che ha incuriosito parecchio i fan di Uomini e donne.

Qualche sera fa Cinzia è stata ospite d'onore in un locale e qualcuno l'ha registrata mentre ballava sul palco e veniva presentata come un "volto di Mediaset".

questo video pic.twitter.com/g3wjHuWnDC — assenzio ¹ ¹ (@pvrpleraining) March 1, 2026

Questa segnalazione ha fatto il giro della rete e ha alimentato lo scetticismo di chi è convinto che la dama parteciperebbe al dating-show soltanto per visibilità, quindi non per trovare l'amore.

Nelle ultime registrazioni la protagonista del trono Over è stata molto attaccata e si dice che anche Maria De Filippi non avrebbe gradito il suo riavvicinamento a Mario e come si è giustificata quando gli opinionisti l'hanno accusata di avere un accordo segreto con lui.

Chi ha lasciato il cast di Uomini e donne

Alla registrazione del 2 marzo non hanno partecipato tutti i protagonisti di Uomini e donne che la scorsa settimana hanno lasciato il parterre volontariamente (quindi non sono stati mandati via).

Salvo clamorosi ritorni, da qui al termine della stagione in studio non si parlerà più di Sabrina, Elisabetta e Sebastiano: le due dame e il cavaliere hanno scelto di uscire di scena nel corso delle riprese di fine febbraio e lo hanno fatto da soli, quindi non in coppia con una persona che hanno conosciuto davanti alle telecamere.