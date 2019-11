Stasera il sesto appuntamento di X Factor sarà veramente ricco di colpi di scena. I concorrenti verranno sottoposti a una doppia eliminazione, ma la serata sarà anche ricca di ospiti. Sul palco saliranno Marco d'Amore, Dardust e due vincitori delle passate edizioni del talent: Francesca Michielin e Anastasio.

X Factor: Giordana Petralia all'Ultimo Scontro

La puntata odierna del talent show targato Sky si aprirà subito con il botto: infatti Giordana Petralia (la concorrente arrivata, settimana scorsa, ultima nella classifica del televoto) dovrà sfidare all'Ultimo Scontro il concorrente che durante gli ultimi sette giorni ha totalizzato, con il suo inedito, il minor numero di download e di ascolti in streaming.

Non sarà l'unica eliminazione, infatti a fine puntata ne sopraggiungerà un'altra.

La gara di stasera sarà suddivisa in due manche: nella prima i concorrenti si esibiranno con alcune cover prodotte da Dardust e saranno accompagnati da un'orchestra di 40 elementi. Nella seconda, invece, andranno nuovamente in scena con i loro inediti. I tre meno votati nella somma delle due manche finiranno all'Ultimo Scontro.

Ospiti della serata l'attore Marco d'Amore (che sarà anche uno dei protagonisti dell'opening) e i due ex vincitori di X Factor Francesca Michielin e Anastasio.

L'appuntamento è per le 21:10 su Sky Uno e in contemporanea streming su Sky Go e Now Tv.