Le nuove anticipazioni di Far Away, la serie turca in onda su Canale 5, rivelano che la morte di Mahmut avrà pesanti conseguenze. Nei prossimi episodi, infatti, Şahin finirà in manette con la pesante accusa di omicidio preterintenzionale, costringendo Cihan a muoversi nell'ombra per evitare il peggio.

Anticipazioni Far Away: Şahin viene arrestato, Nare è disperata

La morte di Mahmut, raggiunto accidentalmente da un colpo di pistola durante la colluttazione scoppiata per fermare le nozze di Kaya e Zerrin, aprirà una nuova fase del conflitto tra le due famiglie.

Le autorità riterranno Şahin responsabile dell'accaduto e, al termine dell'udienza, il giudice ne disporrà la custodia cautelare. La notizia getterà nello sconforto Nare, che implorerà Cihan di fare il possibile per salvare il fratello.

Cihan promette a Sahin di farlo uscire dal carcere

Prima che venga trasferito nella struttura detentiva, Cihan riuscirà a parlare con Şahin. Gli confesserà di sentirsi in debito nei suoi confronti e gli prometterà che farà tutto ciò che è nelle sue possibilità per ottenere la sua scarcerazione.

Şahin, però, non lo accuserà per quanto accaduto. Al contrario, comprenderà la scelta di Cihan di proteggere Kaya, ammettendo che, se si fosse trovato nella sua stessa situazione, avrebbe fatto esattamente la stessa cosa per un fratello.

Cihan offre soldi a Sedat per fermare la faida

Dopo aver appreso che Şahin dovrà restare dietro le sbarre, Cihan tenterà un'ultima strada per evitare che il conflitto degeneri definitivamente.

L'uomo incaricherà un suo collaboratore di contattare Sedat e di offrirgli un ingente risarcimento economico, nella speranza di trovare un accordo con la famiglia rivale e impedire che la morte di Mahmut inneschi una nuova spirale di vendetta. Il tentativo di mediazione, però, si preannuncerà tutt'altro che semplice, perché il dolore per la perdita di Mahmut continuerà ad alimentare il desiderio di rivalsa dei suoi familiari.

La serie televisiva Far Away viene trasmessa dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle ore 16:20 ed è visibile anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.