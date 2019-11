Sembrava un matrimonio destinato a durare quello tra Fedez e la Dark Polo Gang, e invece, almeno stando a quanto dichiarato dal noto settimanale 'Chi' – che nel recente passato ha già anticipato altri due divorzi illustri che hanno riguardato il cantante ed imprenditore milanese, ovvero quelli con J-Ax e Fabio Rovazzi – pare che i rapporti tra il compagno di Chiara Ferragni e il controverso collettivo trap romano si siano ormai deteriorati in maniera irreparabile.

Stando alle indiscrezioni diffuse dalla rivista guidata da Alfonso Signorini, rilanciate in queste ore da diversi magazine, sembra infatti che il divorzio professionale sia ormai cosa certa, ma anche i rapporti personali e l'amicizia, più volte sbandierata sui social network – almeno fino a qualche mese fa – sarebbero ormai compromessi.

L'indiscrezione lanciata da 'Chi': 'Alla base delle divergenze ci sarebbero questioni economiche'

Sempre secondo le informazioni diffuse da 'Chi', alla base delle divergenze ci sarebbero questioni economiche, tanto che il prossimo incontro tra Fedez, Wayne, Pyrex e Tony Effe potrebbe svolgersi addirittura in tribunale.

Questa l'indiscrezione lanciata da 'Chi': "Periodo no per Fedez: dopo l'uscita dalla sua agenzia Newtopia degli ex amici J-Ax e Fabio Rovazzi, è arrivato ora il turno della Dark Polo Gang. Le parti sono in disaccordo (pare) per questioni economiche e il prossimo incontro potrebbe concretizzarsi nell'aula di un Tribunale".

Il magazine soundsblog fa inoltre notare come il nome della Dark Polo Gang sia già scomparso dal roster artisti presente sul sito ufficiale della Newtopia – originariamente un'etichetta discografica, fondata da Fedez assieme a J-Ax nel 2014, trasformatasi poi in qualcosa di molto più vicino ad un'agenzia di management, tant'è che nel suo organico attuale figurano molti più youtuber che cantanti, rapper o musicisti – mentre invece è comparso quello del deejay Andrea Damante, molto noto in ambito di cronaca rosa, più che a livello prettamente musicale, vista la sua partecipazione a 'Uomini & Donne' e la sua lunga relazione con Giulia De Lellis.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Rap Fedez

Fedez e DPG: il rapporto iniziato due anni fa potrebbe essere già giunto al termine

Il rapporto tra la Dark Polo Gang e Fedez era iniziato nel 2017, periodo in cui il gruppo romano ed il cantante milanese avevano iniziato a farsi vedere insieme. Da allora sono cambiate molte cose, all'epoca infatti il compagno della Ferragni era ancora giudice di X Factor ed aveva ottimi rapporti con J Ax e Rovazzi, mentre la Dark Polo Gang era ancora composta da quattro elementi, dato che Side non aveva ancora abbandonato il collettivo.

L'indiscrezione sul probabile divorzio sta rapidamente iniziando ad occupare le pagine dei siti di gossip, con ogni probabilità nel giro di qualche ora diventerà trend topic anche in ambito musicale.