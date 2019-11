Prenderá il via su Canale 5 venerdì 29 novembre alle 21:25 la nuova Serie TV Mediaset Il processo. Il primo legal thriller italiano si compone di otto episodi che saranno trasmessi in quattro serate. Un brutale omicidio sconvolge la città di Mantova e anche la vita della PM Elena Guerra che ha un legame con la vittima, la diciassettenne Angelica Petroni. Il ritrovamento del corpo della ragazza sarà il punto di partenza della fiction diretta da Stefano Lodovichi e interpretata da Vittoria Puccini e Francesco Scianna, nei panni rispettivamente di Elena Guerra e Ruggero Barone.

La storia si svolgerà in tribunale, dove il magistrato e l'avvocato difensore si scontreranno a colpi di testimonianze e prove che ribalteranno di continuo il processo. Nella prima puntata, Linda Monaco verrà accusata dell'omicidio di Angelica che aveva una relazione con il marito Claudio Cavalleri.

Anticipazioni Il processo, prima puntata: Angelica era coinvolta nel giro di escort di Cavalleri

Nella prima puntata de Il processo la PM Elena Guerra, un magistrato determinato e con un profondo senso della giustizia che ha deciso di prendersi una pausa dal lavoro per seguire il marito a New York e salvare il suo matrimonio.

Non sarà così perchè verrà trovato il corpo senza vita della diciassettenne Angelica Petroni e la PM accetterà di istruire il caso. Dopo aver scoperto di avere un legame con la giovane vittima, la Guerra sarà più che mai decisa a scoprire la verità. Secondo le anticipazioni che riguardano la prima puntata, dalle indagini verrà fuori che Angelica era finita in un giro di escort gestito dal suo presunto amante, Claudio Cavalleri. Quest'ultimo è sposato con Linda Monaco, la ricca e potente figlia di Gabriele Monaco. Cavalleri sarà inizialmente sospettato di aver ucciso Angelica e l'uomo si farà assistere dall'amico Ruggero Barone, rampante avvocato penalista.

Nella prima puntata Cavalleri si suicida e inizia il processo contro Linda Monaco

Dopo aver assunto come suo legale l'ambizioso Ruggero Barone, Claudio Cavalleri, inaspettatamente, si suiciderà, lasciando una confessione in cui dimostrerà la sua innocenza. Successivamente, la polizia fermerà in aeroporto la moglie Linda Monaco in partenza per il Brasile. Dopo un primo interrogatorio il pubblico ministero inizierà a sospettare che sia stata la donna ad uccidere la ragazza. Stando alle anticipazioni della prima puntata, Linda Monaco sarà accusata dell'assassinio di Angelica e nel processo verrà assistita dal difensore assunto dal marito prima di morire.

Elena Guerra è convinta della colpevolezza della Monaco, Barone farà di tutto per difenderla.