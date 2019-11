Sabato 9 novembre è avvenuta una nuova registrazione di Uomini e donne e riguardante il Trono Over, dove vi sono stati molti colpi di scena. Come di consueto, la puntata è iniziata con Gemma Galgani, la quale ha battibeccato con Tina Cipollari per poi avere uno scontro con il suo corteggiatore Juan Luis, reo di aver non solo ballato con l'opinionista, ma anche di aver voluto conoscere altre dame. Ida e Riccardo invece sembreranno di nuovo ai ferri corti, dopo che la Platano accuserà nuovamente il tarantino di non avere trasporto verso di lei.

Al termine della registrazione si intrometterà anche Armando, questa volta nella vicenda tra Gemma e Juan Luis, accusando cavaliere di prendere in giro la dama torinese.

Lite tra Ida e Riccardo, lui esce dallo studio

Continuano i colpi di scena anche nella nuova registrazione del Trono Over, avvenuta presso gli studi Elios di Roma lo scorso 9 novembre. Secondo quanto riportato dal sito 'Il Vicolo delle news', si è tornati a parlare della coppia formata da Riccardo Guarnieri e Ida Platano.

Tra i due le cose non sembrano andare affatto bene, tanto che la dama bresciana lamenterà nuovamente una mancanza di passione da parte del Guarnieri. Dopo molte discussioni, i due non riusciranno a trovare un punto di incontro, tanto che Riccardo, esasperato, uscirà furioso dallo studio di Maria De Filippi. Da quanto si apprende, anche Ida si rifugerà dietro le quinte lasciandosi andare ad un pianto disperato.

Spoiler Uomini e donne: Armando accusa Juan Luis di prendere in giro Gems

Se tra Ida e Riccardo continuano le discussioni, anche per Gemma cominceranno le prime incomprensioni con Juan Luis. Il cavaliere di origini venezuelane sembrava aver fatto breccia nel cuore della Galgani, la quale nell'ultima registrazione si è risentita del fatto che l'uomo abbia accettato di ballare con Tina. Oltre a ciò, Juan Luis ha fatto entrare in studio due signore giunte per conoscerlo, decidendo di tenerne una.

Da qui è nato un battibecco e una incomprensione con la Galgani, la quale è poi uscita in lacrime dallo studio. In tutto questo entrerà a gamba tesa anche Armando, il quale insinuerà che Juan Luis si stia approfittando della dama torinese, in quanto non realmente interessato a lei.

Per scoprire ulteriori novità su Gemma e sulla coppia Riccardo e Ida, non resta che attendere le prossime registrazioni del Trono Over. Ricordiamo che quanto accaduto lo scorso 9 novembre andrà in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5.

