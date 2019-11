I rapporti tra l'ex corteggiatore di Uomini e donne Manuel Galiano e l'estrosa influencer Deianira Marzano non sono mai stati facili, soprattutto dopo che lei in estate aveva portato alla ribalta alcune segnalazioni contro il ragazzo. Ad essere il primo oggetto di contesa era stato il presunto tradimento di lui ai danni di Giulia Cavaglià, con la quale aveva fatto coppia per qualche settimana dopo la scelta avvenuta nel dating show.

Le tensioni non sono venute meno dopo la rottura tra Manuel e Giulia, crescendo negli ultimi giorni a causa di una dichiarazione della Marzano riguardante il fidanzamento dell'ex tronista con Francesco Sole. Ne è nato un botta e risposta ai limiti del trash, con accuse reciproche e minacce di passare a vie legali.

Galiano sbotta contro Deianira: 'Dove c'è cattiveria, ti butti dentro'

Qualche giorno fa, Manuel Galiano aveva lanciato qualche frecciatina a Giulia Cavaglià in merito alla sua relazione con Francesco Sole.

Deianira aveva subito espresso il suo punto di vista in tal senso, dicendosi certa che l'ex corteggiatore abbia criticato la neo-coppia in quanto geloso. Tale affermazione non è affatto piaciuta a Galiano che ha subito manifestato il suo dissenso contro la 'Terribile'. Definendola 'una cannuccia di plastica', ha precisato di non voler fare il nome di Deianira per evitare di darle troppa popolarità, accusandola poi di guadagnare criticando le altre persone.

Infine l'ha avvertita di volersi rivolgere ad un legale a causa dei continui attacchi ai suoi danni. Queste le sue parole: "Preparati perché riceverai un sacco di querele, hai stufato. Dove c’è cattiveria, ti ci butti dentro, sei una frustrata".

La replica di Deianira Marzano: 'Lo schifano tutti'

Non poteva certo farsi attendere la replica della sempre pungente Deianira Marzano contro Manuel Galiano.

L'influencer ha dichiarato di non essere affatto preoccupata per la possibile querela dell'ex corteggiatore di Uomini e donne, dato che sarà il giudice a decidere se ci saranno le basi per procedere con una causa in tribunale. Lo ha quindi definito una persona debole, lanciandogli un forte attacco in tal senso: "Questo qua ormai è finito nel dimenticatoio, lo schifano tutti". Ad aggiungere benzina sul fuoco ad una discussione decisamente trash, è arrivata anche una Storia su Instagram che sembra gettare nuove ombre contro la scelta di Giulia Cavaglià. La Marzano, infatti, ha così scritto: "Il tuo amico lo sa che ti sei visto con la sua ex fidanzata a cena e il calciatore.

Senti a me, taci che fai più bella figura". Sebbene non sia stato fatto il nome dello sportivo in questione, è impossibile non pensare a Stephan El Shaarawy, amico di Manuel con il quale ha trascorso anche alcuni giorni di vacanza ad Ibiza.