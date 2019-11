Carolina Stramare giovedì 21 novembre è tornata a Vieni da Me. Nel programma Rai condotto da Caterina Balivo, la giovane ha parlato dei Gossip sul suo conto. Poi ha svelato alcuni dei suoi progetti di lavoro ed ha detto la sua in merito all'addio con Alessio Falsone. Per quanto riguarda la carriera professionale l'agenda degli impegni della Miss Italia in carica è fitta di appuntamenti, tra calendari, eventi e vari servizi fotografici.

La Stramare parlando del suo lavoro, ha confidato alla conduttrice partenopea: "È una vita frenetica, però mi sto abituando".

Nel corso dell'intervista Caterina Balivo ha chiesto alla sua ospite, come fosse nato il pettegolezzo sul flirt con Eros Ramazzotti. Senza troppi giri di parole Carolina ha detto: "Mi è spiaciuto perché lo stimo come artista". La ragazza ha confidato che oltre al messaggio di congratulazioni ricevuto dal cantante, non c'è mai stato dell'altro.

Tra l'altro la voce è stata prontamente smentita anche dall'ex marito di Marica Pellegrinelli. Tuttavia Carolina Stramare ha ammesso che finire al centro del gossip fa parte del gioco, dal momento che è diventata anche lei un personaggio pubblico.

Carolina Stramare su Mattia Marciano: 'Tutto enfatizzato'

Una volta archiviato il capitolo legato ad Eros Ramazzotti, la padrona di casa ha chiesto alla sua ospite in quale rapporto sia con l'ex tronista di Uomini e Donne.

In merito a questo argomento Carolina Stramare è stata molto chiara su Mattia Marciano: "Lui è una persona con cui riesco a parlare, è un bel ragazzo". Nonostante tra i due vi sia del tenero, la giovane ha dichiarato che all'età di vent'anni è normale andare ad una cena tra amici. Per questo la più bella d'Italia si è detta convina che la vicenda sia stata enfatizzata: "Stressano più questi gossippini che il lavoro."

Sulla frequentazione con Marciano, Carolina non si è sbilanciata più di tanto. La Stramare ha riferito che con Mattia è una rapporto in fase di conoscenza, ma al momento non può essere definito un fidanzamento.

L'addio di Carolina ad Alessio Falsone

Durante l'intervista a Carolina Stramare c'è stato spazio anche per parlare della storia conclusa con Alessio Falsone. Per chi non lo sapesse, Caterina Balivo fu una delle prime conduttrici ad ospitare la coppia a Vieni da Me.

La 20enne ha dichiarato che la storia con Alessio è giunta al capolinea perché i sentimenti svaniscono. Sebbene tra i due sia svanito l'amore, Carolina ha ammesso di provare un grande rispetto verso il suo ex.

La giovane si è detta convinta che semmai dovesse incontrare di nuovo Falsone sulla strada, è sicura che i due avranno un rapporto più che civile.