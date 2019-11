Domenica 1° dicembre, dalle ore 20:35 su La7, tornerà l'appuntamento con Non è l'Arena, il talk-show su politica e attualità condotto da Massimo Giletti. Tra i vari temi della puntata, il giornalista torinese si soffermerà nuovamente su una vicenda di cui si era fatto portavoce nella scorsa stagione, quella che vede le sorelle Napoli soggette a continue intimidazioni di stampo mafioso.

Le sorelle Napoli hanno subito nuove vessazioni

Ina, Irene e Anna Napoli di recente hanno subito ulteriori angherie, e per questo motivo Massimo Giletti ha deciso di riportare il loro caso in prima serata.

La vicenda delle sorelle Napoli di Mezzojuso (provincia di Palermo), le proprietarie terriere che già da un po' di tempo si vedono costrette a fare i conti con alcune intimidazioni di stampo mafioso, è tornata pochi giorni fa al centro delle cronache nazionali. Infatti la scorsa settimana le tre donne hanno trovato nuovamente le recinzioni di alcuni loro terreni danneggiate e una mandria che ha distrutto le proprietà.

Le donne hanno rivelato che gli atti intimidatori sono cominciati dopo la morte del padre allo scopo di costringerle a vendere la propria azienda agricola.

Negli ultimi tre anni le proprietarie terriere hanno già denunciato l'uccisione dei loro cani e numerosi danneggiamenti.

Solidarietà alle sorelle Napoli è arrivata da Nello Musumeci, Presidente della Regione Sicilia, che in una nota ufficiale ha dichiarato: "Voglio rassicurare le coraggiose imprenditrici di Mezzojuso che non debbano sentirsi sole".

Il ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio, ospite la scorsa settimana di Non è l'Arena, ha invitato Giletti a continuare ad occuparsi della vicenda perché finora il suo aiuto è risultato prezioso per le tre proprietarie terriere.

Come si apprende dalla pagina Facebook ufficiale del programma, durante lo spazio dedicato al caso delle signore palermitane interverranno Rita Dalla Chiesa, Pietrangelo Buttafuoco e Nunzia De Girolamo.

Non è l'Arena: Quota 100 e RdC fra i temi del 1° dicembre

Durante l'appuntamento del 1° dicembre con Non è l'Arena verranno trattati anche altri argomenti. Innanzitutto si parlerà di questioni politico-sociali come Quota 100 e Reddito di Cittadinanza. Quest'anticipazione è stata diffusa su Twitter da Federico Lobuono: il giovane fondatore di "Pischelli in Cammino" (comunità apolitica che si è prefissata l'obiettivo di riavvicinare i giovani alla politica) sarà ancora una volta tra gli ospiti della trasmissione.

Inoltre durante le tre ore di diretta ci sarà spazio anche per la partecipazione del Divino Otelma: lo ha annunciato lui stesso tramite i suoi profili social. Al momento, però, non è ancora chiaro in quale circostanza l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi interverrà in studio.

Ricordiamo, infine, che Non è l'Arena sarà visibile anche in diretta streaming dal sito di La7.