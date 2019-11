Grandi novità a Uomini e donne. Giulia Quattrociocche ha scelto Daniele Schiavon in tempi record. La coppia è stata ospitata nel corso dell'ultima registrazione del Trono Classico del 20 novembre. La loro relazione prosegue a gonfie vele, tanto da pensare ad una convivenza. Lei ormai vive da Daniele, nonostante siano entrambi di Roma. Insomma, una notizia che ha reso felicissimi i milioni di fan della trasmissione di Maria De Filippi in onda su Canale 5.

Anticipazioni Uomini e Donne ultima registrazione: ospiti Giulia e Daniele

Stando alle ultime anticipazioni di Uomini e Donne fornite dal Vicolo delle News, Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon sono stati ospiti da Maria De Filippi. La neo coppia ha raccontato di essere molto felice e di passare tantissimo insieme. Giulia, dopo la scelta, si è praticamente trasferita da Daniele, tanto che i due stanno pensando di andare a convivere.

La Quattrociocche, certa dei suoi sentimenti, ha annunciato la sua scelta circa una settimana fa. Daniele ha conquistato il suo cuore, 'battendo' il rivale Alessandro Bresciano. Dal momento che un trono è rimasto libero prima del tempo, non si esclude che il corteggiatore arrivato alle battute finali possa diventare il nuovo tronista.

Intanto, prosegue il percorso di Valentina che, dopo aver rifilato un clamoroso due di picche ad Alessandro Zarino, non sembra aver trovato un corteggiatore che le interessi.

Tina, durante l'ultima registrazione del Trono Classico, l'ha rimproverata per il suo cambio di comportamento: se da corteggiatrice era impavida e disinvolta, ora sembra aver timore di fare qualsiasi passo. La decisione di salire sul trono dopo aver rifiutato Alessandro non pare aver portato molto fortuna alla bella Valentina, almeno per ora. Che fine ha fatto invece Zarino? Per lui belle novità, visto che vestirà i panni di coach di crossfit nella nuova edizione di Amici. L'ex tronista è inoltre da poco tornato sui social, promettendo ai suoi fan di non deluderli.

Giulio Raselli non è pronto alla scelta a Uomini e Donne

Proseguendo con le ultime anticipazioni di Uomini e Donne, Giulio Raselli ha dichiarato di non essere ancora pronto alla scelta. Giulia e Giovanna lo destabilizzano ed è stanco ed esasperato dei continui litigi dentro e fuori lo studio. Dopo l'ultima puntata, Giulio è andato a casa di Giovanna con l'intento di chiarire, senza tuttavia risolvere nulla.

Ovviamente, le parole del tronista hanno mandato sul tutte le furie le due corteggiatrici, entrambe convinte che il Raselli non sia interessato a loro. Non si esclude che Giulio possa scegliere di uscire da solo, viste le premesse.