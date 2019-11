Jean Pierre e Gemma hanno provato a frequentarsi al Trono over di Uomini e donne. La dama torinese sembrava davvero presa, ma le sue buone speranza sono state stoppate dal fascinoso cavaliere. A distanza si qualche tempo, Jean Pierre ha rilasciato un'intervista a Uomini e Donne Magazine, nella quale ha spiegato i reali motivi che l'hanno spinto a lasciare la Galgani che, ora, sta conoscendo il bel Juan Luis. A tal proposito però, nell'ultima registrazione del Trono Over, è emerso un importante retroscena. Di seguito i dettagli.

Jean Pierre a Uomini e Donne magazine parla a cuore aperto

Il Trono over di Uomini e Donne è piuttosto in fermento in queste settimane. Jean Pierre ha preferito chiudere con Gemma che, dal canto suo, ha accettato la corte di Juan Luis. Ida e Riccardo hanno litigato di nuovo, finendo per uscire dallo studio per l'ennesima volta. Armando infine, ha destabilizzato la povera Gemma con un'indiscrezione piuttosto pesante su Juan Luis.

Dopo la fine della breve frequentazione con Gemma, Jean Pierre ha parlato a cuore aperto in una lunga intervista al magazine ufficiale della trasmissione. Stando al suo racconto, nonostante la Galgani sia una donna piacevole, non è scattata la scintilla. Insomma, il classico 'feeling' che non si è trasformato in qualcosa di più. Jean Pierre poi entra più nel dettaglio, rivelando i motivi specifici che l'hanno spinto a frenare la conoscenza con la dama: ''Avrebbe voluto subito ufficializzare la relazione, anche con effusioni, ma io non ero a quel punto''.

Il cavaliere ha quindi preferito troncare la frequentazione. Inoltre, ha aggiunto di non aver apprezzato la troppa possessività della Galgani. Niente colpo di fulmine nemmeno per Antonella, la dama arrivata al Trono Over con il desiderio di conoscerlo. Nonostante sia una donna piacevolissima, afferma il cavaliere, non è scattato nulla. Tuttavia, Jean Pierre spera ancora di trovare l'amore all'interno del Trono Over di Uomini e Donne.

Armando e la segnalazione su Juan Luis che destabilizza Gemma

Piuttosto movimentata l'ultima registrazione del Trono Over di Uomini e Donne del 9 novembre 2019. Ida e Riccardo hanno discusso, finendo per lasciare lo studio. Armando invece ha fatto una segnalazione sul bel Juan Luis, affermando che a Napoli, città dove vive, si mormora sul suo conto. Una frecciatina che ha fatto intendere a Gemma che il fascinoso venezuelano non sia realmente interessato a lei.

Con la sua calma proverbiale, il diretto interessato ha negato ogni cosa. Le parole di Armando però, hanno ovviamente destabilizzato Gemma, che si è molto arrabbiata. Come evolverà il rapporto tra Gemma e Juan Luis a Uomini e Donne? Si saprà con le prossime anticipazioni del Trono Over che arriveranno in settimana.