Gli sviluppi della conoscenza di Gemma Galgani e di Juan Luis Ciano continuano ad incuriosire i telespettatori del Trono Over di Uomini e donne. La dama torinese riuscirà finalmente a trovare l'anima gemella nel suo nuovo spasimante? Negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare dei sospetti relativi alle vere intenzioni dell'uomo, soprattutto in seguito alla segnalazione portata alla ribalta da Armando Incarnato e alla decisione di Ciano di conoscere meglio Paola.

Le voci si erano fatte ancor più pungenti a causa delle foto da lui pubblicate su Facebook in compagnia di alcune aitanti signore, anche se lo stesso Juan Luis era intervenuto per chiarire che si trattava solo di amiche. A quanto pare, infatti, l'interesse che nutre per Gemma è reale. Lui stesso lo ha confermato con una dedica recentemente pubblicata sui social nei quali definisce la dama 'amore'.

Juan Luis pubblica una dedica per Gemma

Archiviata la frequentazione con Jean Pierre Sanseverino, nelle ultime puntate di Uomini e donne lo sguardo di Gemma Galgani si è sposato sul cavaliere Juan Luis Ciano, arrivato nel programma proprio per conoscerla. E lui, che con la dama ha già scambiato qualche bacio a stampo in esterna, ha pubblicato un video su Instagram, nel quale si è rivolto proprio a lei.

Seduto dal suo parrucchiere di fiducia, l'uomo ha così dichiarato in un video: "Sasà, vedi un po’ per cortesia le basette". E ha aggiunto: "No perché voglio che Gemma mi trovi impeccabile. Ciao Gemma, amore!". Si tratta di un messaggio decisamente esplicito, dove il nome della destinataria non viene lasciato in dubbio. E i commenti dei fan del programma non potevano certo mancare, divisi tra chi crede che lui stia solo usando l'immagine di Gemma per ottenere visibilità, e chi invece ritiene che questa amicizia possa avere degli sviluppi romantici.

Sospetti intorno a Juan Luis Ciano

La dedica d'amore di Juan Luis Ciano a Gemma Galgani arriva a qualche giorno di distanza da altri discussi movimenti social del cavaliere di Uomini e donne. Di recente, infatti, l'uomo di origine venezuelana aveva postato su Facebook degli scatti in compagnia di altre signore. Uno di essi, insieme ad una donna di nome Caterina, aveva causato talmente tante critiche da rendere necessario l'intervento dello stesso Ciano.

In risposta alle accuse di chi pensa che stia solo usando Gemma, lui aveva replicato (sempre attraverso un post su Facebook): "Ma non vi vergognate di scrivere stupidaggini, la foto che ho postato è una foto di una mia amica carissima, che ha voluto farsi una foto con me". Solo le prossime puntate, di cui al momento non si conosce alcuna anticipazione, chiariranno se tra Juan Luis e Gemma ci saranno davvero degli sviluppi degni di nota.