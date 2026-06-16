Le anticipazioni di Tempesta d'amore relative alle puntate che andranno in onda dal 22 al 26 giugno svelano che Larissa sarà spiazzata dalla dichiarazione d'amore di Yannik e tenderà ad allontanare il medico.

Sophia rapisce Erik

Le anticipazioni delle puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda da lunedì 22 a venerdì 26 giugno prendono il via dalla delusione dei Saafeld per il comportamento di Erik ma gli concederanno la possibilità di rimediare recuperando i documenti che potrebbero incastrare Sophia. Quando Erik si avvicinerà ad ottenere ciò che gli serve, però, Sophia lo scopre e lo rapirà abbandonandolo nel bosco dove l'uomo temerà di morire.

A ritrovarlo sarà Henry, il quale si renderà conto di quanto la madre possa essere pericolosa. Erik, intanto, comincerà a soffrire di disturbi post-traumatici e la cosa non sfuggirà a Yvonne.

Henry, così, deciderà di mettere in piedi un piano contro la madre ma frattanto dovrà fingere ancora fedeltà nei suoi confronti mentre si muoverà alla ricerca di alleati. Henry cercherà un modo per entrare in possesso del cellulare della madre.

Larissa resterà scioccata dalla dichiarazione d'amore del medico e lo allontanerà. A questo punto, il dottore le comunicherà che non potrà più farle da testimone al matrimonio, ma il medico continuerà a sostenerla nei suoi progetti riguardanti la fabbrica. Larissa confiderà a Yannik il valore che per lei ha la fabbrica ma allo stesso tempo ammetterà di vedere Henry sempre più distante.

A sorpresa sarà Larissa a vincere contro Maxi che resterà molto delusa. L'ereditiera però comincerà ad interrogarsi sul progetto.

Katja contesa tra Vincent e Markus

Fanny si proporrà di lasciarsi alle spalle il passato conoscendo nuovi uomini ma il destino la avvicinerà a Yannik.

Katja e Vincent non si nasconderanno più ma la loro relazione non sarà vista di buon occhio. Inoltre, Markus continuerà ad alimentare la tensione intromettendosi continuamente tra i due. Padre e figlio continueranno a contendersi Katja che si troverà in una posizione scomoda.

Lala non riuscirà a concentrarsi sullo studio fino a che non troverà un posto più tranquillo. Le votazioni si concluderanno senza di lei, che rischierà di perdere importanti occasioni a causa della sua distrazione.

Riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Tempesta d'amore, Katja ha deciso di stare con Vincent confessando tutto a Markus. Tra Henry e Maxi è riesploso il sentimento: il ragazzo ha detto la verità sul ricatto della madre e ha aggiunto di voler far stancare Larissa di lui per tornare libero. Greta, dopo aver ascoltato il battito del cuore bambino durante un'ecografia, e deciso di rinunciare all'idea di abortire.