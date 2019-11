Primo appuntamento settimanale con il trono classico di Uomini e donne. Nella puntata di oggi, giovedì 21 novembre, inizierà il nuovo percorso da tronisti per Veronica Burchielli e Carlo Pietropoli, mentre proseguirà quello di Giulio Raselli, dove le polemiche con le sue corteggiatrici non acceneranno a placcarsi.

Uomini e Donne, anticipazioni: Giulio organizza la stessa esterna per Giovanna e Giulia

Sarà Giulio Raselli il vero protagonista della puntata odierna di Uomini e Donne.

Il tronista alessandrino continuerà a "stuzzicare" due delle sue corteggiatrici: Giovanna e Giulia. Le due ragazze, in studio, si renderanno conto che Giulio ha organizzato la stessa tipologia di esterna per tutt'e due. Quella che non la prenderà benissimo sarà Giovanna che arriverà, addirittura, a tirargli una scarpa. L'oggetto dell'esterna è stato una giornata trascorsa insieme al tronista nella casona degli studi Elios.

Come si evolveranno le vicende delle due corteggiatrici?

Intanto Veronica Burchielli e Carlo Pietropoli iniziano a conoscere, rispettivamente, i primi corteggiatori e corteggiatrici. Con le prime conoscenze arriveranno anche le prime eliminazioni. L'appuntamento con il dating show è per le 14:45 su Canale 5.