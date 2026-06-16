Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate che andranno in onda dal 22 al 28 giugno svelano che Liam e Will si incontreranno per pranzare insieme e discuteranno del dispiacere provato da Bill nello scoprire che Luna non è sua figlia.

Katie si scusa con Poppy

Le anticipazioni delle puntate di Beautiful che andranno in onda da lunedì 22 a domenica 28 prendono il via dal confronto tra Finn e Li, la quale si dirà molto dispiaciuta per quanto è accaduto a Luna e Poppy. Finn, però, non potrà non lodare la scelta della madre di stare al fianco della sorella nonostante tutti i dissapori avuti in passato.

Katie e Poppy avranno modo di parlare: la Logan si scuserà con Poppy per come l'ha giudicata male e troppo in fretta, ma la madre di Luna non le nasconderà di provare ancora un forte sentimento per Bill e di non essere disposta a rinunciare a lui. Nel frattempo, le ostilità tra Hope e Steffy continueranno ad aumentare con la Forrester che accuserà la Logan di volersi intromettere nel suo matrimonio con Finn.

Steffy concede un'altra possibilità a Hope for the future

Will e Liam si incontreranno per pranzare insieme: i due fratellastri parleranno della forte delusione provata da Bill nello scoprire che Luna non è in realtà sua figlia. Frattanto, Katie incontrerà Spencer raccontandole che Poppy ha portato via le sue cose da casa e aggiungerà di averla giudicata in fretta, senza sapere che in realtà anche lei è stata vittima della follia di sua figlia Luna.

Hope sarà disperata per i risultati economici negativi che la sua linea Hope for the future ha ottenuto ma a sorpresa Steffy deciderà di concedere ancora un'altra occasione alla linea di moda della Logan. Nel frattempo, però, Brooke interrogherà Ridge su quale sarebbe stata la sua reazione se la figlia avesse deciso di chiudere la linea di Hope. Taylor, vedendo Ridge in difficoltà, interverrà in suo favore.

Riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Beautiful, Steffy ha rivelato di essere stata rapita da Luna dopo che Finn l'ha riportata a casa sana e salva. Poppy è stata liberata visto che la polizia ha scoperto che ad uccidere Tom e Hollis è stata proprio Luna. Infine, R.J. è rimasto scioccato nell'apprendere ciò che ha fatto la sua fidanzata.