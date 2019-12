Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la fiction Il Processo, che vede protagonisti Vittoria Puccini e Francesco Scianna. L'esordio di questa nuova serie non è stato dei migliori dal punto di vista degli ascolti e per tale motivo i vertici Mediaset hanno deciso di tagliare una puntata, riducendole da quattro a tre. Il 6 e 13 dicembre, quindi, andranno in onda la seconda e terza ultima puntata di questa stagione, le quali saranno ricche di colpi di scena. L'astuto Ruggero Barone, per esempio, scoprirà che Angelica è la figlia biologica di Giancarlo Guerra, vale a dire il padre di Elena e quindi le due donne sono sorelle seppur a loro insaputa.

Il Processo, spoiler sulla seconda puntata: Elena punta il dito contro Linda

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla seconda puntata de Il Processo in onda il 6 dicembre su Canale 5, rivelano che Elena si ritroverà ad attraversare un periodo difficile dal punto di vista sentimentale, dato che il suo matrimonio sembrerà andare a rotoli.

Intanto, una teste confesserà l'omicidio di Angela, ma Elena non crede a questa versione dei fatti. Il pm, infatti, è sempre più convinta del fatto che Linda sia la vera colpevole a causa della sua indole ossessiva e crudele. Nel frattempo, Ruggero Barone riuscirà ad entrare in possesso di nuove informazioni che faranno ricadere i sospetti su un'altra persona. Trattasi di un uomo che la sera prima dell'omicidio venne visto da Silvia mentre litigava in maniera alquanto furiosa con la giovane vittima.

Venerdì 13 dicembre, invece, andrà in onda la terza e ultima puntata de Il Processo. Gli spoiler della fiction Mediaset rivelano che Barone deciderà di convocare un nuovo testimone, le cui rivelazioni potrebbero essere a dir poco fondamentali per spostare l'attenzione dei giudici verso un nuovo indiziato. Ma questo non sarà l'unico colpo di scena della puntata finale, dato che Barone verrà anche a conoscenza del nome del padre biologico di Angelica.

La terza e ultima puntata de Il Processo: Elena e Angelica sono sorelle

Trattasi di Giancarlo Guerra, padre di Elena: questo vuol dire che il Pm e Angelica sono sorelle.

Una rivelazione a dir poco clamorosa che potrebbe spiazzare Elena nel caso in cui Barone decidesse di rivelare tutta la verità in Tribunale. Intanto Elena si renderà conto che sta percorrendo una strada decisamente difficile sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista personale.

Nonostante questo, però, il pm non ha alcuna intenzione di demordere oppure gettare la spugna. Gli spoiler dell'ultima puntata di venerdì 13 dicembre rivelano che Elena indagherà sull'ultima telefonata ricevuta da Angelica: vuole scoprire chi era stato a cercarla.