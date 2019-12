Prosegue l'appuntamento in prima visione su Canale 5 con la soap opera spagnola Il Segreto, di cui dal 16 al 22 dicembre verranno trasmessi dei nuovi episodi ricchi di sorprese e colpi di scena. Le anticipazioni ufficiali rivelano che Matias riuscirà a visitare sua sorella Maria e si renderà conto di averla trovata molto in forma e soprattutto pronta a lottare per il recupero e riprendere così in mano la sua vita. Intanto Prudencio comincia a sentire la mancanza di Lola, che ha scelto di allontanare dalla sua vita.

Il Segreto, spoiler 16-22 dicembre: Carmelo in pericolo di vita

Dopo aver scoperto l'inganno di Lola, che lavora al soldo di donna Francisca, Prudencio ha deciso di prendere le distanze dalla donna di cui si stava innamorando, ma adesso si renderà conto di sentirne la mancanza. Per questo motivo, quindi, Matias gli consiglierà di non arrendersi e di provare a capire i motivi che l'hanno spinta ad accettare il triste ricatto da parte di donna Francisca.

Intanto Raimundo deciderà di andare a far visita a sua nipote e sarà in questa occasione che racconterà a Fernando delle clamorose scoperte che hanno fatto su Esteban Fraile, il sindaco di Belmonte.

Il ragazzo, però, assumerà un atteggiamento molto freddo e deciderà di parlarne direttamente con Carmelo: adesso che è venuto a conoscenza del nome della persona che ha messo la bomba in paese, la quale è stata fatale per Adela, vuole giustizia a tutti i costi.

Gli spoiler della prossima settimana de Il Segreto fino al 20 dicembre, rivelano che Fernando riuscirà a creare la trappola perfetta per Carmelo, in quanto lo convincerà a tutti i costi a vendicarsi di Esteban. Tra Carmelo, Fernando e il sindaco Belmonte ci sarà molto presto un acceso confronto che tuttavia avrà un esito del tutto inaspettato. La situazione, infatti, sfuggirà ben presto di mano e ad avere la peggio sarà proprio Carmelo, il quale rischierà di morire.

Isaac chiede ad Elsa di sposarlo

Nel frattempo Isaac ed Elsa riusciranno a recuperare la loro intimità complice anche il miglioramento delle condizioni di salute della donna. Tuttavia il conto che è stato presentato dall'ospedale per le cure sostenute per farla guarire è stato molto salato e Isaac deciderà di confessare alla sua amata di aver impegnato i gioielli che i suoi amici gli avevano restituito.

E poi ancora le anticipazioni de Il Segreto al 22 dicembre rivelano che subito dopo il dottor Zabaleta confermerà ad Isaac che Elsa è fuori pericolo.

Una notizia che li renderà a dir poco felici e che porterà Isaac a chiedere ad Elsa di sposarlo. Fernando, invece, continuerà a manipolare Maria, facendole credere che non potrà mai più camminare.