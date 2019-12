Ieri, lunedì 16 ottobre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne dedicata agli over. La trasmissione è iniziata come sempre con Gemma Galgani. Maria De Filippi ha mostrato cosa è successo la scorsa settimana. Poi, la dama torinese è entrata in studio per raccontare come stanno andando le cose con Juan Luis. La sua frequentazione con l'uomo prosegue tra alti e bassi. Dopo la discussione che c'è stata tra di loro la puntata scorsa, questa settimana lui come aveva già anticipato è andata a trovarla a Torino.

I due hanno dormito insieme ma la notte pare proprio che non sia stata di passione. Inoltre, chi segue il programma ricorderà che Armando Incarnato nella precedente puntata accusò duramente Juan Luis ritenendolo un uomo falso che starebbe prendendo in giro Gemma solo per avere un po' di visibilità. Nel corso della registrazione avvenuta ieri c'è stato un nuovo scontro molto acceso tra i due. Vediamo nello specifico come sono andate le cose tra accuse e smentite.

Uomini e Donne 16 dicembre: Gemma in lacrime, scontro tra Juan Luis e Armando

Questa settimana, Juan Luis è andato a trovare Gemma nella sua città.

Le cose però non sono andate molto bene. Anzi, pare che abbiano dormito insieme ma tra di loro non sarebbe successo niente. Juan Luis, stando al racconto fatto da Gemma in studio addirittura avrebbe dormito sotto il piumone vestito. Gemma invece come da lei stessa detto, non avrebbe chiuso occhio pensando a come mai non scattasse da parte di Juan Luis la tanto desiderata passione. A questo punto, la conduttrice Maria De Filippi le chiede se vedendo come stanno andando le cose non inizi anche lei a nutrire dei dubbi.

La dama torinese risponde che in effetti qualche dubbio gli sta iniziando a venire. Molti del parterre in studio consigliano alla Galgani di lasciarlo. Anche secondo Gianni Sperti non sarebbe sincero fino in fondo. Ma, ad accusarlo in particolare è Armando. Vediamo alcune anticipazioni.

Armando porta le prove contro Juan Luis

A rincarare la dose ci pensa come già anticipato prima, Armando Incarnato che ha portato in studio delle prove pesanti contro Juan Luis. Tra le prove, anche i messaggi che si sarebbe scambiato nelle scorse settimane con sua sorella.

Ci sono poi alcune chat con una donna di Firenze. Leggendole si scopre, che Juan vorrebbe andare a trovarla a casa sua. Gemma non sapendo cosa fare, disperata lascia lo studio in lacrime. Ovviamente, Tina Cipollari non perde tempo per raggiungerla sul divano dietro le quinte. Gemma, sconfortata scoppia a piangere sulle spalle dell'opinionista che cerca di consolarla. Non manca poi il solito siparietto tra le due, con l'arrivo del medico chiamato dalla stessa Tina Cipollari. Come andrà a finire tra Gemma Galgani e Juan Luis? Non resta che seguire le prossime puntate che andranno in onda dopo la pausa natalizia per scoprirlo.