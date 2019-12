Nuovo appuntamento settimanale con il trono classico di Uomini e donne. Nella puntata di oggi, 6 dicembre, Giulio Raselli proverà a "riappacificarsi" con le sue due corteggiatrici Giovanna e Giulia, ma tra loro non si troverà subito una soluzione e le due ragazze litigheranno non solo con il tronista, ma anche tra di loro.

Uomini e Donne: in onda l'incontro, di sette giorni fa, tra Giovanna e Giulio

Settimana scorsa il trono di Giulio Raselli ha subito un forte scombussolamento, infatti le sue due corteggiatrici Giovanna e Giulia avevano deciso di non presentarsi in trasmissione, dopo che il tronista aveva organizzato la medesima esterna per tutt'e due.

Misunderstanding che avevano portato Giulio a raggiungere Giovanna nel negozio in cui lavora, per cercare di rimediare alla situazione. Oggi verrà mandato in onda ciò che si sono detti.

Intanto le due corteggiatrici torneranno in studio, ma la situazione non si placcherà del tutto. Le incomprensioni faranno da traino per tutta la puntata, al punto tale che le corteggiatrici non solo litigheranno con il tronista, ma anche tra di loro e di certo non se le manderanno a dire. L'appuntamento con Uomini e Donne è per le 14:45 su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Play.