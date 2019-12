Ieri, mercoledì 4 dicembre è andata in onda la puntata di U&D over registrata sabato 30 novembre. In questa puntata, la tanto attesa proposta di matrimonio fatta da Riccardo Guarnieri a Ida Platano. La proposta inaspettata è giunta dopo settimane di litigi e discussioni accese. I due, hanno deciso di riprovarci dopo la famosa lettera letta in studio da Riccardo. Frasi importanti nelle quali ha confessato di provare ancora un sentimento forte per Ida. Le cose però, non sono ricominciate nel migliore dei modi.

Settimana dopo settimana, il racconto fatto dalla Platano in studio è stato il più delle volte negativo. I due proprio non sono riusciti a trovare un punto d'incontro. Ogni volta è stato un rinfacciarsi gli errori commessi in passato. Ida, spesso in lacrime ha lasciato lo studio. Proprio a causa di ciò la settimana scorsa, la Platano, ha deciso di mettere un punto definitivo alla loro relazione. Questo, fino alla decisione inaspettata di Riccardo andata in onda ieri.

Riccardo Guarnieri: 'Ida sei tu la donna della mia vita'

"Io ho chiuso e non torno indietro." Così ha esordito Ida ieri appena entrata nello studio di Uomini e donne. La donna, ha detto di non aver mai finto in questi mesi, ma di essere semplicemente stanca di aspettare i tempi di Riccardo. Con queste parole cosi negative, sembrava proprio che da parte sua, ormai non potesse esserci più alcun ripensamento.

Poi, è entrato Riccardo e le cose forse sono un po' cambiate. Guarnieri, dispiaciuto per le parole ascoltate mentre era dietro le quinte, aveva le lacrime agli occhi e faceva fatica a parlare. Riccardo, ha detto ad Ida che la ama davvero e non vuole perderla. Ha poi aggiunto che quello che ha provato e prova per lei, è stato sempre per la prima volta.

L'uomo le ha chiesto anche scusa per gli errori commessi e per averla fatta soffrire così tanto in questi mesi. Poi ha tirato fuori dalle tasche il cofanetto con l'anello e ha aggiunto: "Ida, sei tu la donna della mia vita, ti volevo chiedere di sposarmi." Ida, non aspettandosi per niente una simile proposta, è rimasta senza parole.

A questo punto è intervenuta Maria De Filippi. La conduttrice li ha invitati a ballare. Così, hanno ballato un lento abbracciati stretti, sulle note della canzone di Alberto Urso "E poi ti penti." Ad un certo punto, nel bel mezzo del ballo Riccardo Guarnieri ha preso in braccio Ida e i due hanno lasciato insieme lo studio. Queste, le ultime immagini della coppia. Poi, la De Filippi, ha fatto spegnere le telecamere dietro le quinte ed è andata avanti con gli altri protagonisti del programma. E per la risposta di Ida Platano?

Non resta che aspettare la settimana prossima per scoprirla.