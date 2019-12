Consueto appuntamento con la serie televisiva di successo Il Paradiso delle signore che, dopo le vacanze natalizie, tornerà ad occupare la rete ammiraglia Rai a partire dal 30 dicembre 2019. Le anticipazioni dell’episodio che i telespettatori avranno la possibilità di seguire il primo giorno dell’anno nuovo dicono, in esclusiva, che si scoprirà finalmente qual sia il segreto di una new entry. La donna in questione è Angela Barbieri (Alessia Debandi) che, da quando ha messo piede nel capoluogo lombardo, ha fatto capire chiaramente di nascondere qualcosa di oscuro.

La sorella di Marcello, decisa a ricongiungersi a tutti i costi con suo figlio, aprirà il suo cuore a Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker), facendogli quindi sapere di essere una ragazza madre.

Agnese sta male a causa del marito, Salvatore si rivolge al Ferraris

Dopo essersi congedata in modo momentaneo dal suo affezionato pubblico, la soap opera proseguirà la sua programmazione di messa in onda da lunedì 30 dicembre 2019 sino alla fine maggio. Non mancheranno di certo colpi di scena e tensioni nel corso del 53esimo episodio che debutterà nella fascia pomeridiana di Rai Uno mercoledì 1° gennaio 2020.

Per cominciare Agnese non riuscirà proprio a darsi pace: nello specifico la collezionista del paradiso market sarà completamente instabile per aver ricevuto indietro la lettera che aveva inviato al marito Giuseppe. La signora Amato sfogherà il suo dispiacere con il fidato parroco di Milano. Nel contempo Salvatore, preoccupato nel vedere la madre stare male per la mancata risposta del padre, si rivolgerà al capo magazziniere Armando che, seppur in poco tempo, ha avuto modo di conoscere la futura suocera di Gabriella.

Angela vuole ritrovare suo figlio, Riccardo turbato

Successivamente verrà alla luce un segreto del tutto inaspettato su Angela, quando la diretta interessata darà del denaro ad un avvocato con la speranza di rintracciare suo figlio. La giovane Barbieri, inoltre, troverà il coraggio di confidarsi con Riccardo, facendogli delle rivelazioni proprio sulla sua vita privata.

Intanto Salvatore, dopo aver fatto alcune indagini, verrà a conoscenza che suo padre Giuseppe non abbia dato alcun segno di vita poiché potrebbe essere scomparso. Roberta, mentre continuerà a non andare per niente d’accordo con Marcello, riceverà un dono natalizio da parte dei suoi futuri suoceri, Luciano e Silvia. Ludovica, non sospettando affatto che il fratello di Marta e la cameriera del circolo continuino ad essere ancora più complici, farà il possibile per far rimanere al suo fianco l’uomo dei suoi sogni. Per finire Riccardo sarà abbastanza turbato per aver appreso il dramma di Angela.