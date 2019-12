Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto', nelle puntate che andranno in onda in Spagna su Antena 3 da lunedì 16 a venerdì 20 dicembre ci saranno tantissime novità e numerosi colpi di scena. In particolare, la marchesa De Los Visos partirà improvvisamente e andrà via momentaneamente dal paesino di Puente Viejo. Invece, Eulalia Castro avrà una soluzione per riuscire a trovare una volta per tutte la sua nemica donna Francisca Montenegro.

A Puente Viejo ci saranno numerosi arresti

Sempre secondo quanto riportato dagli ultimi spoiler spagnoli, il capitano Huertas e don Ignacio Solozobal rimanderanno la fuga di Pablo.

Il tutto sarà dovuto alla rivolta che si scatenerà alla caserma di Jaca.

Invece, Isabel ricorderà ancora una volta al suo caposquadra Maqueda che il loro è e sarà sempre un rapporto professionale e i due non potranno mai essere una coppia. Intanto, Antonita si convincerà che la Montenegro si sia tranquillizzata e quindi penserà anche lei che per la donna sia arrivato il momento di farsi rivedere a Puente Viejo.

Alicia Urrutia e Damian si lamenteranno ancora una volta di Matias Castaneda che, nel frattempo, racconterà a sua moglie che in paese ci sono stati numerosi arresti.

Intanto, la Del Molino avrà dei comportamenti molto affettuosi nei confronti di suo marito, davanti agli occhi di Tomas.

La marchesa, dopo che parlerà a telefono, dirà alla sua cameriera di prepararle i bagagli perché dovrà partire immediatamente. Antonita però ricorderà ad Isabel che in questo modo deluderà la Matrona. Intanto, il caposquadra sarà molto arrabbiato per la decisione improvvisa della sua padrona di partire. Intanto, Tomas si sfogherà con suo fratello dopo aver visto Marcela e suo marito molto complici.

Eulalia scoprirà dove si nasconde la Montenegro

Successivamente, Maqueda cercherà di scoprire il motivo per cui Isabel abbia stravolto il loro piano e chiederà spiegazioni a Tomas, figlio della De Los Visos. Quest'ultimo intanto verrà a sapere che il Solozobal ha offerto un lavoro in fabbrica a suo fratello.

Nel frattempo la rivolta alla caserma si interromperà e Don Ignacio dirà a Pablo che stavolta potrà fuggire con l'aiuto del capitano Huertas. Invece, donna Eulalia Castro troverà finalmente il modo di riuscire a trova la sua nemica Donna Francisca Montenegro.

Poco dopo Huertas darà alcuni consiglio al genero del Solozobal su come dovrà muoversi per fuggire da Puente Viejo. Intanto, Adolfo De Los Visos accetterà il lavoro offerto da suo suocero.

Non ci resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate su Antena 3 per scoprire ulteriori novità e spoiler per il proseguo delle vicende a Puente Viejo.