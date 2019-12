Questa sera martedì 17 dicembre andrà in onda in prima serata alle 21:25 su Rai 1 la seconda puntata della serie televisiva 'Ognuno è perfetto'. La fiction che vede alla regia Giacomo Campiotti ha come protagonisti l'attrice romana Cristiana Capotondi nei panni dell'imprenditrice Miriam. Piera Degli Esposti interpreta la madre molto malata della giovane imprenditrice ed Edoardo Leo e Nicole Grimaudo hanno il ruolo dei genitori di Rick, ragazzo affetto dalla sindrome di Down interpretato dall'esordiente Gabriele di Bello.

Ognuno è perfetto narra la storia di una profonda amicizia e la nascita di un amore puro e sincero tra Riccardo e Tina. In questo secondo appuntamento il giovane protagonista partirà per andare a riprendere la sua amata, espatriata in Albania. Il ragazzo avrà intenzione di sposarla così da poterla riportare in Italia.

Ognuno è perfetto, anticipazioni seconda puntata: Rick scappa per andare da Tina

Nel secondo appuntamento di questa sera in cui andranno in onda il terzo ed il quarto episodio della fiction, Rick scapperà di casa senza dire niente a suo padre e raggiungerà Tina che si troverà in un centro espulsione.

Successivamente, quando il giovane si ricongiungerà con la sua amata, le giurerà amore eterno e si scambieranno i rispettivi anelli di fidanzamento.

Però poco dopo la ragazza verrà rimpatriata nel suo paese d'origine e il giovane cadrà in una forte crisi depressiva. Quest'ultimo non vorrà più alzarsi dal letto e questo farà preoccupare non poco suo padre Ivan che non saprà più cosa inventarsi per motivare e scuotere suo figlio ad alzarsi dal letto. Anche la madre Alessia penserà di ritornare in Italia perché sarà preoccupata per Rick.

Rick e i suoi amici scapperanno alla ricerca di Tina

Ma a tirare su il morale del 24enne ci penseranno i colleghi di lavoro della fabbrica di cioccolato. Infatti, questi ultimi lo andranno a trovare a casa e riusciranno a farlo alzare dal letto. Tuttavia però il gruppo di amici ben presto si metterà nei guai, in quanto decideranno di scappare tutti insieme per andare a cercare Tina e riportarla di nuovo a casa. Il piano del capo reparto Cedrini, Cristian, Giulia e Django è chiarissimo: Rick ritroverà la sua amata Tina, la sposerà e le permetterà di far ritorno in Italia grazie alla legge del ricongiungimento familiare.

Non ci resta che aspettare la messa in onda della seconda puntata di questa sera per scoprire ulteriori novità sulle vicende dei giovani ragazzi e per sapere se la storia d'amore tra Rick e Tina avrà un lieto fine. Intanto, per chi non avesse avuto la possibilità di vedere la prima puntata di ieri sera lunedì' 16 dicembre, potrà farlo attraverso la piattaforma gratuita di Rai play.