La soap opera Una Vita ha deciso d'iniziare il 2020 veramente con il botto. Infatti, nelle puntate che andranno in onda in Spagna è previsto un vero colpo di scena: Úrsula Dicenta morirà. La notizia è un'anteprima del settimanale spagnolo Telenovela, ma al momento non è stato ancora reso noto il modo in cui avverrà la morte della donna. Nell'ultima puntata andata in onda in Spagna il 27 dicembre scorso, Genoveva ha incaricato Velasco di eseguire un lavoro "misterioso": che stia escogitando qualcosa contro Úrsula?

Una vita, spoiler spagnoli: Ursula uscirà di scena

Le puntate di Una vita che andranno in onda in Spagna nella settimana a cavallo tra il 2019 e il 2020, riserveranno delle sorprese inaspettate agli aficionados della soap. Infatti Úrsula Dicenta morirà. Ad annunciarlo è Telenovela, il settimanale iberico dedicato al mondo della soap. Nella cover del magazine si annuncia la morte del personaggio, che avverrà in maniera tragica, infatti nell'immagine presente la Dicenta si trova distesa a terra in una pozza di sangue.

Tale morte, di conseguenza, porterà anche all'uscita di scena dell'attrice Montse Alcoverro, che in un'intervista rilasciata al settimanale sopracitato ha dichiarato, in merito al tempo trascorso all'interno della soap: "Questi quattro anni sono stati un dono".

Genoveva prepara il colpo definitivo per Ursula

Come morirà Ursula? Questo non è ancora dato saperlo, ma negli episodi andati in onda in Spagna dal 23 al 27 dicembre, la Dicenta è stata protagonista di alcune importanti vicissitudini. Lo stesso Andrade ha confessato alla donna cos'è realmente successo a Santiago: è morto in Brasile. Di conseguenza, l'uomo che si trova attualmente accanto a Marcia è solamente un impostore.

Úrsula confessa il tutto a Genoveva: se questo risultasse vero, nulla potrebbe separare Marcia da Felipe. Genoveva, però, non crede alle parole della Dicenta, anche se alla fine decide di affrontare Santiago a quattrocchi: vuole sapere chi è realmente.

Ormai l'uomo si rende conto di non avere più via d'uscita, per questo chiede a Marcia di partire a Cuba con lui, ma questo implica dover dire alla donna tutta la verità. Per questo motivo l'uomo le rivela la sua vera identità, pregandola di non abbandonarlo in questo momento. Santiago acquista dei biglietti per Cuba e Marcia decide di accompagnarlo, dopo aver comunicato la notizia a Lolita.

Úrsula, intanto, ha assunto un atteggiamento sempre più strano, soprattutto nei confronti di Felipe e Genoveva. Soprattutto quest'ultima è stata invitata dalla Dicenta a pentirsi di tutte le malefatte compiute nel tempo a calle Acacias. Genoveva, però, non si è data per vinta e ha ordinato a Velasco un lavoro misterioso, che stia preparando un colpo definitivo contro Úrsula?