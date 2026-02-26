Sono terminate da poco le riprese della puntata di Amici che andrà in onda il 1° marzo, ovvero la 21^ di questa edizione. Le anticipazioni del web rivelano che ben cinque titolari hanno sostenuto l'esame per provare ad accedere al serale, ma soltanto due di loro lo hanno superato. Elena e Plasma sono stati bocciati due volte da Anna Pettinelli, invece Opi ha ricevuto i "no" da Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini.

Le verifiche nello studio di Amici

Nel corso della registrazione della 21^ puntata di Amici sono state consegnate due maglie oro, una ad un cantante e una ad un ballerino.

Gard e Nicola sono riusciti a ricevere tre "sì" dopo una sola esibizione, invece altri titolari sono andati incontro a pesanti bocciature.

Elena si è classificata al primo posto nella gara di canto, e per questo motivo ha sostenuto l'esame per provare ad accedere al serale: la ragazza ha interpretato due cover, ma Anna Pettinelli le ha detto "no" in entrambi i casi.

Stessa sorte per Plasma, che dopo due interpretazioni molto valide è stato costretto a tornare al proprio banco perché la speaker radiofonica ha deciso che boccerà tutti i cantanti che ascolterà finché i suoi allievi non saranno promossi alla fase successiva.

La mossa a sorpresa di Anna Pettinelli

Dalle anticipazioni della registrazione di Amici del 26 febbraio, dunque, si apprende che Anna Pettinelli ha comunicato a tutti che fino a quando Opi e Valentina non saranno al serale lei dirà "no" a tutti i cantanti che faranno l'esame.

Questa mossa dell'insegnante della scuola cambia le carte in tavola, nel senso che d'ora in avanti nessuno avrà la certezza di passare alla prossima fase.

Quando inizia il serale

Ad oggi, 26 febbraio, non si sa ancora quando andrà in onda la prima puntata del serale di Amici.

In passato il talent è sbarcato in prime time nella seconda metà di marzo, quindi è probabile che anche quest'anno l'esordio avverrà attorno a sabato 21.

Al momento sono stati promossi sei titolari (Angie, Emiliano, Alex, Nicola, Gard e Michele), la metà di quelli che potranno ottenere la maglia oro da qui alla fine del pomeridiano.

La produzione ha messo a disposizione 12 posti e a contenderseli sono ancora in tanti.