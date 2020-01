Tra qualche settimana inizierà la nuova stagione de Il Segreto: le anticipazioni spagnole svelano che a Puente Viejo arriveranno altri personaggi, destinati a stravolgere le vite dei protagonisti. Una storyline che terrà con il fiato sospeso i telespettatori sarà quella di Marcela che, durante l'assenza di Matias, darà il suo cuore ad un altro uomo.

Nel frattempo, Raimundo tornerà al paesino in cerca di Francisca, della quale non ha più notizie da diversi mesi. La Casona non è più sua, ma la Montenegro avrà tutta l'intenzione di riappropriarsi di ciò che è suo.

Anticipazioni Il Segreto: un amore impossibile

Nella dodicesima stagione della soap opera iberica, il salto temporale vedrà cambiate tutte le dinamiche. Marcela riceverà la visita del suo amato Tomas che, come ogni notte, si recherà alla locanda per stare con lei. I due, tra le lacrime, penseranno al fatto di avere ancora poco tempo da passare insieme. La Del Molino infatti, ha saputo che Matias farà ritorno a Puente Viejo tra qualche giorno.

Intanto, dopo che Adolfo sarà riuscito ad infiltrarsi tra i rivoltosi alla stazione e a liberare gli ostaggi, Raimundo rimetterà piede al paesino dopo molto tempo.

La prima persona dalla quale si recherà sarà proprio Marcela. L'Ulloa è in cerca di Francisca, ma la Del Molino gli dirà di non averla più vista dopo la loro partenza a Madrid. Raimundo noterà un velo di tristezza negli occhi di Marcela e così la inviterà a confidarsi con lui.

Matias sta per tornare dalla prigione

Come raccontano le anticipazioni del Segreto, Marcela racconterà a Raimundo di aver saputo da poco che Matias è stato liberato grazie all'indulto.

Dal canto suo l'Ulloa svelerà alla ritrovata amica cosa successe dopo la sua partenza alla volta di Madrid con Francisca. Arrivati nella grande città, decisero di prendere le distanze l'uno dall'altro. Da quel momento in poi, non si videro ma, a distanza di tempo, ora desidera ardentemente ricongiungersi con la sua dolce metà. Peccato che di Francisca non vi sia traccia.

Nel mentre, Tomas confesserà ad Adolfo la sua storia clandestina con Marcela, non potendo più sopportare di nascondersi dall'intero paesino.

Il giovane amante di Marcela avrà poi l'occasione di ricevere Raimundo alla Casona, giunto nella sua vecchia dimora nella speranza di incontrare Francisca.

Marcela confessa il suo tradimento a Mauricio

Infine, Tomas non riuscirà a stare lontano da Marcela e così si recherà da lei per un saluto. Poco dopo, il sindaco Mauricio farà una visita alla locanda e troverà la Del Molino in lacrime. Il Godoy vorrà sapere il motivo della sua disperazione e così Marcela, con il cuore a pezzi, finirà per confidargli tutta la verità: Matias sta per tornare e sarà così costretta a terminare la sua relazione clandestina con Tomas.

Come evolverà questa nuova storyline? Le prossime anticipazioni de Il Segreto ci daranno tutti i dettagli.