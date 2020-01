La puntata di lunedì del Grande Fratello Vip si è conclusa lasciando non pochi strascichi. Il momento più sentito della serata è stato sicuramente l'ingresso in casa di Valeria Marini che ha avuto un confronto-scontro con Rita Rusic, ex moglie di Vittorio Cecchi Gori. Ma ciò che sta facendo discutere in queste ore è la notizia riportata da Dagospia che annuncerebbe di una Rusic particolarmente "frizzantina" due notti fa quando intorno alle 3, mentre era nella capsula room, si sarebbe lasciata andare ad un momento di intimità solitaria lontano da occhi indiscreti.

Peccato però che le telecamere fossero accese e l'inquadratura proprio su di lei. Così il gesto si è visto fino a quando la regia, resasi conto di quanto stava accadendo, non ha staccato l'inquadratura. La capsula room è una parte della casa dove gli inquilini possono andare per ritagliarsi qualche momento lontano dal caos degli altri.

Rita Rusic è una donna molto passionale e già diverse volte aveva intrapreso nella casa dei discorsi sui rapporti sentimentali e intimi senza mai tirarsi indietro dal commentare o esprimere la propria opinione.

Come quella volta in cui ha confessato la sua tristezza per la non presenza in casa di uomini interessanti.

Gf Vip, scontro Rusic-Marini

Ritornando al faccia a faccia tra la Rusic e Valeria Marini andato di scena nel corso della puntata di lunedì sera, sono volate parole forti. Che tra le due non corresse buon sangue era risaputo. Rita Rusic ha sempre accusato la Marini di essere una "sfasciafamiglie" perché si avvicinò a Vittorio Cecchi Gori quando erano ancora sposati.

Valeria Marini, dal canto suo, si è difesa precisando di aver conosciuto Vittorio quando loro due si erano già lasciati e il regista stava attraversando un momento di difficoltà in cui le è stato molto vicino. I toni poi si sono iniziati ad alzare fino a quando la Rusic non ha chiesto aiuto ad Alfonso Signorini pregandolo di far finire la sceneggiata. La Marini ha insistito pretendendo delle scuse dalla croata che però non sono arrivate, anzi; l'ha salutata con una battuta al vetriolo: "Alfonso mandamela qui una settimana così la metto un po' a dieta".

Gf Vip, eliminato Pasquale, Ivan e Carlotta al televoto

Il televoto ha sancito che Pasquale Laricchia deve abbandonare la casa. É caduto così dopo Sergio Volpini un altro protagonista della brutta vicenda delle frasi sessiste di Salvo Veneziano. Questa settimana non ci sono state nomination, ma chi è andato al televoto è stato deciso da uno strano gioco a coppie che ha sancito Ivan Gonzalez e Carlotta Maggiorana come i due vip che si sfideranno. La prossima puntata andrà in onda venerdì 24 gennaio su Canale 5.