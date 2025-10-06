Le anticipazioni di Tempesta d’amore, relative alle puntate in onda dal 13 al 17 ottobre, svelano che, in preda a una folle gelosia e non vedendo più un futuro con la sua compagna, Tom rapirà Alexandra e la porterà in un casale isolato.

Gunther si innamora di Helene

Helene farà a Tonia delle rivelazioni circa i reali rapporti che intercorrono tra lei e Gunther. Le bugie di Gunther porteranno Tonia a chiudere con lui. Gunther proverà a riconquistarla e alla fine, vedendo che entrambi soffrono, Helene offrirà il suo aiuto. Dopo aver ricucito i suoi rapporti di amicizia con Tonia, Helene aiuterà Gunther, ma, passando del tempo con lei, il padre di Vanessa se ne innamorerà.

Nicole si accorgerà della situazione e metterà in guardia Helene, la quale vedendo il suo amato flirtare con Katja si allontanerà. Gunther però la sorprenderà con una dichiarazione d'amore.

Natalie sarà in preda ai sensi di colpa dal momento che Ana le offrirà il suo aiuto per aiutare un pony malato. Proprio quando Ana sembrerà felice accanto a Philipp scoprirà che il fidanzato ha dato i suoi soldi per il rifugio degli animali a Natalie prima che la ragazza arrivasse in città e comprenderà che qualcosa non quadra.

Valentina torna al Fürstenhof

Philipp riuscirà a trovare una giustificazione con Ana ma le sue parole non convinceranno Vincent che lo aggredirà. Quando Ana scoprirà che il veterinario ha aggredito il suo fidanzato, pretenderà delle scuse da Vincent.

L'ansia che la verità venga a galla però tormenterà Philipp che confesserà alla fidanzata di avere paura di perderla.

Valentina ritornerà al Fürstenhof per fare una sorpresa a suo nonno Werner e per godersi una piccola vacanza. Quando Greta però sarà a corto di personale, Valentina fornirà volentieri il suo aiuto e la chef capirà che la giovane è molto migliorata in cucina.

Michael incontrerà un compositore molto particolare che dimostrerà più interesse per la cucina di Greta che per la sua musica. Sarà Valentina ad aiutare Michael con lo strano compositore.

Comprendendo di non essere riuscito nell'intento di separare Christoph e Alexandra, Tom rapirà quest'ultima. Alexandra si ritroverà in un casolare abbandonato in preda alla follia di Tom.

Le passate bugie di Philipp

Perché Philipp teme di poter perdere Ana? Riassumendo le puntate precedenti, Brandes ha mentito ad Ana fingendosi innamorato di lei solo per poter entrare in possesso dell'eredità lasciata alla ragazza dalla zia Wilma. Salvo poi rendersi conto di provare un sentimento profondo per Ana e arrivando al punto di chiederle di sposarlo. Finora tutti i suoi precedenti sotterfugi sono rimasti al sicuro ma la verità potrebbe presto venire a galla.