Prosegue l'appuntamento le con le novità su Don Matteo 12, la Serie TV Italiana di grande successo che va in onda da ben undici lunghi anni su Rai1 e che vede come protagonista l'attore Terence Hill. Gli spoiler della sesta puntata in onda lunedì 27 febbraio 2020, rivelano che Ines La Cava (Aurora Menenti) avrà la possibilità di conoscere Sergio, suo padre, tuttavia dovranno superare alcune incomprensioni. Il maresciallo Nino Cecchini, invece, entrerà in un momento di forte crisi legata al suo lavoro.

Infine in questo nuovo episodio entreranno in scena i The Jackal.

Trama della sesta puntata di Don Matteo 12: Anna fa da paciera tra Ines e Sergio

Proseguiranno anche nel corso della sesta puntata i colpi di scena che stupiranno i telespettatori di Rai 1. Nei dettagli, la trama di Don Matteo 12 riguardanti il prossimo episodio intitolato 'Non commettere adulterio' in onda il 27 febbraio, rivela che Ines conoscerà finalmente suo padre Sergio (Dario Aita): purtroppo il loro rapporto non sarà del tutto rose e fiori.

Infatti sembra proprio che la situazione si evolverà nei peggiori dei modi, in quanto tra i due le cose incominceranno fin dal primo momento con il piede sbagliato. Per questa ragione, Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) proverà a trovare un metodo per fare riappacificare padre e figlia. In seguito, grazie all'intervento del capitano, i familiari La Cava riusciranno a trovare l'armonia.

Nino vuole lasciare il suo lavoro

Ma attenzione perché i colpi di scena continueranno durante tutto l'episodio. Infatti gli spoiler della sesta puntata di Don Matteo 12 onda prossima settimana, rivelano che nella vita di Sara Santonastasi, il nuovo capo procuratore, si ripresenterà un uomo del suo passato. Nel frattempo Nino vivrà un periodo di crisi, in quanto attenderà con ansia una promozione che spera di ottenere, e che purtroppo non arriverà mai.

Per questo motivo, Cecchini avrà un crollo emotivo, tant'è che per risollevarsi dal dispiacere si farà venire in mente una delle sue idee: penserà bene di licenziarsi dal suo posto di lavoro per diventare un famoso influencer. Per fare questo, però, dovrà chiedere aiuto ai The Jackal, che gli spiegheranno come usare il mondo del Web e dei social network. Insomma, si preannuncia un sesto appuntamento particolarmente ricco di nuove emozioni per coloro che seguono con passione le vicende di Spoleto.

Dove rivedere le puntate di Don Matteo 12 in replica streaming

Ricordiamo ai telespettatori che tutte le repliche di 'Don Matteo' sono disponibili online sul sito web on demand di RaiPlay, dove è possibile rivedere tutti gli episodi della serie già trasmesse in onda tv.

In più è possibile scaricare l'applicazione totalmente gratuita per table e smartphone, per gustare la visione comodamente da tutti i dispositivi mobili in qualsiasi momento della giornata.