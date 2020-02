L'appuntamento con la soap opera Un posto al sole tornerà in onda a partire da lunedì 2 marzo con la messa in onda dei nuovi episodi che si preannunciano decisamente scoppiettanti e ricchi di grandi sorprese per tutti gli affezionati spettatori. Occhi puntati sul rapporto tra Alberto e Clara: quest'ultima vorrebbe abortire ma proprio all'ultimo momento verrà convinta dallo stesso Palladini a cambiare idea e quindi a ritornare di nuovo sui suoi passi.

Un posto al sole, anticipazioni 2-6 marzo: Clara non abortisce

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulle nuove puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 2 al 6 marzo 2020 in prima visione assoluta, rivelano che Alberto tornerà a parlare con la bella Clara e soprattutto la convincerà a non abortire e quindi a non rinunciare al bambino che porta in grembo.

Alla fine la donna cambierà definitivamente idea ma le parole di Alberto non renderanno per niente tranquilla Nunzia. Quest'ultima, infatti, continua a non credere nella buona fede del Palladini.

Intanto Marina comincerà a pensare che Fabrizio voglia sacrificarsi per lei e farà di tutto per impedire che questo possa accadere. Raffaele, invece, conoscerà per la prima volta il simpatico Matro Peppe, il nuovo capo cantiere che avrà il compito di ristrutturare le cantine. Peccato, però, che l'uomo non è come appare e ben presto nasceranno dei problemi con il portiere di palazzo Palladini.

E poi ancora gli spoiler della prossima settimana di Un posto al sole fino al 6 marzo 2020 rivelano che Serena sarà sempre più vicina a Leonardo e questa situazione finirà per portarla lontana da Filippo. Niko, invece, deciderà di acquistare l'auto di Alberto ma la sua decisione non piacerà ai familiari del ragazzo.

Samuel e Arianna: nascerà un nuovo amore ad Un posto al sole?

In attesa di vedere in onda queste nuove attese puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3, questa settimana sulle pagine della rivista Telepiù è stato intervistato l'attore Samuele Cavallo che nella soap opera veste i panni dell'aiuto cuoco Samuel.

Nel corso degli ultimi episodi, il pubblico da casa ha avuto modo di vedere che Samuel si è preso una bella cotta per Arianna, interpretata dall'attrice Samanta Piccinetti.

Samuele ai lettori della rivista ha svelato che è proprio così: il suo personaggio, infatti, si è infilato in una situazione decisamente molto intricata dal punto di vista sentimentale che potrebbe causargli non pochi problemi.

'Ma lui non è solo molto sensibile è anche un ragazzo positivo. Ce la farà' ha dichiarato l'attore a Telepiù. Sarà davvero così? Nei prossimi episodi di UPAS assisteremo alla nascita della love story tra Samuel e Arianna? Aggiorneremo su tutti gli sviluppi e le novità.