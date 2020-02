Il Paradiso delle Signore 4 tiene alta l'attenzione sulla storyline riguardante il padre biologico di Federico, Umberto Guarnieri. Le anticipazioni della soap opera delle puntate in onda su Rai 1 raccontano che tra Silvia e Luciano la situazione sarà ingestibile. I sensi di colpa della donna la tormenteranno, mentre il ragioniere non riuscirà ad accettare che Silvia abbia potuto tradirlo in questo modo.

La lettera di Silvia, nella quale sono racchiuse tutte le sue speranze di recuperare il rapporto con Luciano, arriverà per uno strano scherzo del destino nelle mani di Celia.

Come reagirà la capo commessa quando saprà che il ragioniere non è il vero padre di Federico?

Il Paradiso delle Signore 4 anticipazioni: la sorpresa di Adelaide

Nella puntata della soap in programmazione per venerdì 28 febbraio su Rai 1, Antonio capirà che Armando non ha cattive intenzioni verso Agnese e così farà un passo indietro. Forse, per la signora Amato è arrivato il momento di godersi un po' di felicità, dopo l'amara scoperta su Giuseppe. Sarà così che Antonio presenterà le sue scuse ad Armando, facendosi promettere di non fare mai del male ad Agnese, visto che sta già soffrendo molto.

Al Paradiso delle Signore ci sarà aria di festa. L'idea di Vittorio di creare una linea dedicata al make up si è dimostrata vincenti e le Veneri saranno al settimo cielo. Il Grande Magazzino è destinato a crescere sempre di più. Nel frattempo, si scoprirà che cosa aveva in mente Riccardo. Stando alle anticipazioni infatti, vedremo che Adelaide deciderà di comprare Villa Guarnieri, così da non abbandonare la sua dimora.

Resta da capire come farà a dividere la Villa con l'uomo che l'ha fatta così soffrire, Umberto.

Riccardo invita Angela ad un appuntamento

Buone notizie per Angela. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore 4 che andrà in onda su Rai 1 giovedì 28 febbraio, la ragazza riceverà il gradito invito di Riccardo ad uscire con lui. Il Guarnieri vuole sdebitarsi per l'aiuto che la giovane gli ha dato in questo periodo tormentato.

Tuttavia, qualcosa andrà storto ed Angela dovrà riporre le speranze, almeno per un po'.

Clelia scopre la verità nella puntata de Il Paradiso delle Signore di venerdì

Venerdì la puntata de Il Paradiso delle Signore 4 sarà a dir poco imperdibile. Luciano arriverà in ufficio e lascerà incustodita la sua valigetta. Poco dopo, Clelia entrerà nella stanza per prendere un giochino dimenticato da Carletto. La capo commessa verrà attratta da una lettera. Si tratta della missiva scritta da Silvia al ragioniere. Clelia scoprirà così che Luciano non è padre biologico di Federico. La donna resterà senza fiato.

Il grande segreto ormai è venuto a galla e il figlio di Silvia potrebbe scoprire di essere il figlio di Umberto Guarnieri.