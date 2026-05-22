Nella quarta stagione di Forbidden Fruit, Sahika Ekinci (Nesrin Cavadzade) troverà il modo per far credere a Kaya (Baris Kilic) e Ender Çelebi (Şevval Sam) di tradirsi a vicenda, con l’obiettivo di farli separare.

Yigit ed Erim scoprono di essere stati ingannati dalla madre Ender

Ben presto, Sahika darà il 10% delle azioni della Argun Holding a Ender, per non farle rivelare a Kaya che ha cercato di causarle un incidente. Sahika troverà il momento giusto, per svelare il suo accordo segreto con la cognata al fratello Kaya. Appena quest’ultimo andrà su tutte le furie, al punto da minacciare il divorzio, Ender fingerà di aver ceduto le sue quote ai figli Yigit ed Erim.

A scoprire la verità ci penserà Sahika, la quale dopo aver regalato una casa al nipote Yigit, gli farà apprendere che sua madre Ender l’ha ingannato, quando si recheranno alla banca.

La reazione di Kaya sarà durissima, visto che alloggerà in un hotel insieme al figlio Yigit. Il giorno seguente, sempre a causa di Sahika, anche Erim scoprirà che sua madre si è presa gioco di lui e del suo fratellastro.

Yildiz cerca di far riconciliare Ender e Kaya

Successivamente, Yildiz servendosi della complicità di Halit, inviterà Ender e Kaya a cena per farli riconciliare. Sahika attuerà un altro dei suoi piani, appena suo fratello Kaya le dirà di voler tornare con la moglie. In particolare, dopo aver ceduto alcune sue azioni della Holding Argun a Yigit lo inviterà a casa sua, per far rimanere Ender da sola alla villa.

Nello specifico, quest’ultima si addormenterà, appena la domestica le somministrerà dei sonniferi su ordine di Sahika. Subito dopo, Kaya vedrà un uomo palestrato uscire dalla sua casa, e sospetterà di essere stato tradito da Ender, soprattutto quando la ritroverà a letto senza vestiti.

Il giorno seguente, anche Ender crederà che il marito non sia fedele, poiché sorprenderà una ragazza di fronte alla porta della camera di albergo di Kaya. In realtà, quest’ultimo in quel momento farà colazione nel ristorante dell’hotel con Sahika.

Riepilogo: Sahika ha licenziato Ender

Di recente, Sahika ha ucciso Nadir avvelenandolo, dopodiché ha fatto credere che l’imprenditore si era sposato con lei prima di morire.

Appena è diventata la proprietaria della Holding Argun, la darklady ha licenziato subito la cognata Ender. Quest’ultima e il fratello Caner, non hanno perso tempo per fare delle indagini sul presunto matrimonio di Sahika e Nadir.