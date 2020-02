Continuano le vicende della due protagoniste della serie evento di Rai 1, tratta dalla quadrilogia di romanzi di Elena Ferrante, L'Amica Geniale giunta al secondo capitolo: Storia del nuovo cognome. Nel quinto e nel sesto episodio, che andranno in onda lunedì 24 febbraio, Elena e Lila vivranno dei momenti di tensione. La prima sentendosi tradita, deciderà di trasferirsi a Pisa per proseguire il suo percorso di studi decisa a lasciarsi alle spalle il tradimento subito, la seconda continuerà ad essere legata a Nino Sarratore.

Anche per Pinuccia le cose si complicheranno a causa dei suoi sentimenti contrastanti per Bruno.

Quinto episodio: 'Il tradimento'

Nel corso della vacanza ad Ischia, Elena comincerà ad aprirsi sempre di più, ma porterà con sé un segreto che la tormenterà. Pinuccia in crisi per i suoi sentimenti crescenti per Bruno, l'amico di Nino Sarratore, vivrà una vera e propria crisi interiore e per questo motivo deciderà di voler tornare a casa da suo marito Rino per mettere fine alla sua confusione sentimentale.

Lila invece cederà alla corte di Nino, fortemente attratta da lui creando il dispiacere della sua migliore amica che, custode di un amaro segreto ben più grande di quello della Cerullo, finirà per rifiutare la corte di Bruno ormai solo e senza Pinuccia. Lila Cerullo tradirà suo marito Stefano ripetutamente e si concederà emozioni nuove che non aveva mai provato prima, incurante del dispiacere provocato alla sua fedele compagna di vita.

Sesto episodio: 'La rabbia'

Di ritorno dalla lunga vacanza ad Ischia, Lila e Lenù trascorreranno un periodo lontane a causa di quanto accaduto. Il comportamento scorretto di Lila infatti finirà per rompere l'equilibrio che da sempre la teneva legata alla sua migliore amica. Dopo un po' di tempo però sarà Elena a far visita alla sua amica nel negozio di scarpe in centro, dove andrà a lavorare dopo aver lasciato la sua attività in salumeria e sarà proprio in questa occasione che scoprirà che la Cerullo è ancora legata sentimentalmente a Nino, il ragazzo di cui è innamorata fin da quando era una bambina.

Dopo la maturità, disgustata e amareggiata per quanto scoperto, la Greco deciderà di accettare una borsa di studio. Lascerà Napoli per andare a Pisa dove comincerà un nuovo percorso di studi alla Normale, una prestigiosa Università.

Dove eravamo rimasti

Nel corso della seconda puntata, Lila si è affermata come abile venditrice nella salumeria di famiglia, mentre Elena ha continuato i suoi studi. Lila dopo aver perso il suo bambino si recherà al mare per riposarsi e sarà proprio durante questa vacanza, insieme ad Elena e Pinuccia, che riscoprirà il suo interesse per i libri. Durante questa vacanza si avvicinerà sempre di più a Nino fino a baciarlo.

Sarà questa sua rivelazione a scioccare Elena, da sempre innamorata di lui.

La terza puntata andrà in onda lunedì 24 febbraio su Rai 1 in prima serata.