Nella giornata di ieri, giovedì 13 febbraio, è stata effettuata una nuova registrazione del trono classico di Uomini e donne. La puntata, come riportato da Il Vicolo delle news, è entrata subito nel vivo nel momento in cui la conduttrice ha informato Giovanna Abate dell'ingresso di qualcuno che non sopportava tanto, ovvero, Giulio Raselli e Giulia D'Urso.

Come di consueto, è andato prima in onda un filmato riassuntivo del loro percorso e poi i due innamorati sono entrati a salutare tutti. La tronista è stata decisamente fredda, ma non ha potuto fare a meno di lasciarsi scappare qualche battutina ironica.

Raselli, invece, ha colto l'occasione per chiederle scusa.

La freddezza tra Giulio e Giovanna

Tra i momenti più esilaranti della registrazione di ieri di Uomini e Donne c'è stato, sicuramente, l'incontro tra Giulio Raselli e Giovanna Abate. I due ragazzi, dopo il percorso del ragazzo sul trono, non si erano mai più incontrati dal vivo. In occasione della scelta, inoltre, si lasciarono davvero in malo modo, considerando che Giulio l'attaccò pesantemente perché lei mostrò tanto rammarico nello scoprire di non essere la sua preferita.

Molti telespettatori criticarono fortemente il suo atteggiamento, difendendo a spada tratta l'ex corteggiatrice.

Raselli chiede scusa a Giovanna

Ad ogni modo, nel corso della registrazione di ieri, i due si sono rincontrati e il gelo è stato tangibile. Maria De Filippi ha mandato in onda un filmato contenente i momenti più belli della coppia. Dopo poco tempo, Giulio e Giulia sono entrati in studio ed hanno salutato con un bacio tutti i presenti.

L'Abate, quando li ha visti, gli ha detto: "Ciao cari" e poi li ha educatamente salutati. Dopo poco ha chiarito che quello fosse il saluto più finto della storia di Uomini e Donne. I presenti in studio non hanno potuto fare a meno di sorridere dinanzi il sarcasmo della tronista. In ogni caso, dopo poco tempo, Raselli ha subito preso la parola ed ha chiesto di parlare con Giovanna. In quel momento è divenuto serio e le ha detto di essersi molto pentito dell'atteggiamento assunto in occasione della scelta.

La tronista accetta ma non si pente di nulla

Nel riguardarsi da casa, infatti, non si è piaciuto per niente ed ha compreso di aver esagerato poiché lei non meritava di essere trattata così. L'attuale tronista ha accettato le sue scuse ma è rimasta ferma sui suoi passi. Giovanna, infatti, ha ribadito che lei crede di non aver sbagliato nulla e se potesse tornare indietro farebbe esattamente tutto quello che ha fatto. I due innamorati, poi, hanno spiegato come stia procedendo la loro relazione ed hanno detto di essere andati a convivere. Gianni non ha potuto fare a meno di porre l'accento sulla prematura decisione dei due.