Sabato 15 febbraio, dalle ore 16:00 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. A condurre, come sempre, Silvia Toffanin, padrona di casa del programma dal 2006. Come sta accadendo a molti programmi sia Rai che Mediaset, anche Verissimo ospiterà alcuni dei protagonisti dell'ultimo Festival di Sanremo. In particolare sono attesi in studio Rita Pavone, Enrico Nigiotti ed Emma Marrone. La puntata di Verissimo sarà visibile anche in diretta streaming dal sito di Mediaset Play.

Emma torna a Verissimo per presentare il film 'Gli anni più belli'

Emma Marrone sarà dunque ospite della prossima puntata di Verissimo. La cantante lanciata da Amici tornerà nel programma condotto dalla Toffanin nella veste di attrice: è infatti parte del cast del film 'Gli anni più belli', in uscita il 13 febbraio nelle sale cinematografiche. Il film, diretto dal regista Gabriele Muccino, è stato già promosso nel corso del Festival di Sanremo; in quella occasione partecipò anche la stessa Emma, che poi si esibì sul palco dell'Ariston con alcuni dei suoi singoli di maggiore successo.

L'ultima partecipazione di Emma a Verissimo fu lo scorso novembre, quando la cantante raccontò al pubblico il proprio stop forzato per problemi di salute, l'intervento e il suo ritorno nel mondo della musica. Nel corso dell prossima intervista con la Toffanin Emma racconterà la sua esperienza nel set, dove ha dovuto interpretare il ruolo di mamma e moglie. Il resto del cast della pellicola è formato (tra gli altri) da Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Kim Rossi Stuart e Micaela Ramazzotti.

Verissimo, gli altri ospiti

Ma nel corso delle quasi 3 ore di programma saranno molti altri gli ospiti che verranno intervistati dalla conduttrice; direttamente da Sanremo arriverà Rita Pavone, che è tornata sul palco dell'Ariston dopo 48 anni di assenza. Nel corso dell'edizione che si è conclusa sabato 8 febbraio la Pavone si è classificata 17 esima con il singolo 'Niente (Resilienza 74)'. Direttamente dal palco dell'Ariston arriverà poi Enrico Nigiotti; il cantante toscano ha partecipato all'ultimo Sanremo con il singolo 'Baciami Adesso' e venerdì 14 febbraio uscirà il suo nuovo album che si intitolerà 'Nigio'.

Infine annunciata anche la partecipazione di Silvia Provvedi, una delle due gemelle del duo 'Le Donatella'. Silvia tornerà a Verissimo per parlare della sua gravidanza e del bambino che aspetta insieme al suo compagno Giorgio De Stefano. Proprio nel corso di una sua intervista a Verissimo la Provvedi aveva annunciato la sua storia d'amore con l'uomo, che iniziò poco prima che la donna entrò nella casa del Grande Fratello VIP.